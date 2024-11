Light of Motiram, Tencent se «inspira» en los Horizon

La historia de Light of Motiram no es nueva, ni mucho menos. Ya hemos visto antes, otras muchas veces, cómo la inspiración, y también la «inspiración», puede convertirse en un punto de controversia en la industria de los videojuegos, y esta vez le ha tocado a Tencent. El gigante chino de los videojuegos ha anunciado su nuevo título, Light of Motiram, desarrollado por su subsidiaria Polaris Quest. Sin embargo, lo que debería ser un nuevo proyecto emocionante ha sido eclipsado por acusaciones de plagio debido a las similitudes del juego con la serie Horizon de Sony.

Light of Motiram es un juego de supervivencia multijugador en mundo abierto ambientado en un escenario postapocalíptico. La convivencia entre naturaleza y máquinas mecánicas es uno de sus pilares fundamentales, y en esta mezcla los jugadores pueden construir bases, recolectar recursos y domesticar «mecanimales», criaturas mecánicas que han despertado comparaciones directas con las máquinas características de Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West. Incluso su protagonista femenina, equipada con arco y flechas, parece un eco de Aloy, la heroína icónica de Sony.

La comunidad gamer no ha tardado en darse cuenta de estas similitudes, y las redes sociales se han llenado de comentarios acusando a Tencent de haber copiado elementos clave de la franquicia Horizon. «¿Puedo ser el primero en decirlo? jajaja, quiero decir, es obvio«, comentaba un usuario en foros de Steam. Mientras tanto, múltiples medios, especialmente los especializados, se han hecho eco de las críticas, calificando a Light of Motiram como un clon descarado.

A pesar de estas críticas, ni Tencent ni Sony han emitido declaraciones oficiales sobre el asunto. Esta falta de respuestas mantiene abierta la posibilidad de futuras acciones legales, especialmente considerando que este no sería el primer caso de supuestas inspiraciones que terminan en los tribunales. En los últimos meses, juegos como Palworld, acusado de imitar a Pokémon, han enfrentado situaciones similares.

Light of Motiram está programado para su lanzamiento en PC, con fecha aún sin confirmar, a través de Steam y Epic Games Store. Aunque no se ha confirmado si seguirá un modelo de distribución gratuito o de pago, se sabe que incluirá modos cooperativos para hasta diez jugadores y soporte para juego cruzado. Estas características, junto con su temática y diseño visual, serán clave para su recepción, aunque es innegable que, al menos lo que han mostrado hasta ahora, además de familiar también resulta bastante prometedor.

El debate sobre los límites entre inspiración y plagio no es nuevo, pero casos como este reavivan las preguntas sobre cuándo una obra deja de ser homenaje y se convierte en copia. La reacción de los jugadores y las posibles acciones legales determinarán el futuro de Light of Motiram y si logra consolidarse como algo más que una versión cuestionable de Horizon.

Más información