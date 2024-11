Tencent presenta su consola portátil, Sunday Dragon 3D One

Tencent Games, la filial enfocada a videojuegos del gigante chino Tencent, ha presentado Sunday Dragon 3D One. Desarrollada en sociedad con Intel, se trata del prototipo de una consola portátil de tamaño gigante con una serie de características que la hacen muy distinta a todo lo que hay en el mercado.

Sunday Dragon 3D One marca distancia en tamaño por su pantalla de 11 pulgadas de diagonal. Gigante frente a todo el resto de máquinas de mano para juegos (incluyendo la Steam Deck y la Nintendo Switch) que usan paneles entre 7 y 8 pulgadas. La resolución también es superior a la mayoría que suelen quedarse en FHD. Aquí escala a una interesante QHD (2560 x 1440 píxeles) y una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Una de las novedades en el aspecto visual es su capacidad de ofrecer funciones 3D sin gafas. Para ello, hace uso de cámaras de seguimiento ocular, con la misma tecnología utilizada en televisores, ordenadores portátiles o incluso dispositivos como tablets tipo Nubia Pad 3D II.

Algunos juegos para PC están optimizados para aprovechar esta tecnología 3D, entre ellos Path of Exile, Blade & Soul o el Arena Breakout: Infinite. Pero no sabemos si la experiencia será tan impresionante en juegos que no han sido optimizados. Hay que decir que la visión tridimensional sin necesidad de accesorios adicionales como gafas ha sido un asunto ampliamente prometido, pero poco conseguido. Y realmente el desempeño de Sunday Dragon 3D One es desconocido.

Tencent apuesta por Intel como motor principal y de hecho, el gigante del chip está colaborando en el desarrollo de la máquina. Se anuncia una CPU Intel Core Ultra 7 258V, un desarrollo ‘Lunar Lake’ con 4 núcleos Lion Cove y 4 núcleos Skymont, que puede alcanzar una frecuencia de trabajo de hasta 4,8 GHz e incluye un chip gráfico Intel Arc Graphics 140V con 8 núcleos Xe2.

Otros componentes del dispositivo son 32 GB de memoria LPDDR5X, SSD de 1 TB de capacidad de almacenamiento y una batería con carga de 100 W. que esperemos tenga buena capacidad porque será muy necesaria.

Decir que los laterales, donde se sitúan los controles, se pueden retirar como sucede con la Nintendo Switch. Se puede usar también como tablet y conectar adicionalmente un accesorio de teclado. De momento el desarrollo se encuentra en poco más que un prototipo. No se ha facilitado precio o disponibilidad para una máquina singular que esperamos termine llegando al mercado.