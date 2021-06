Google permitirá elegir el buscador predeterminado en Android

Pese a la más reciente multa por su política de cookies, más de uno todavía recordará la cuantiosa multa de 4.340 millones de euros impuesta hace ya tres años a Google por la Unión Europea, establecida tras ratificarse que el gigante tecnológica infringía las normas antimonopolio al incluir y vincular su propio buscador en las aplicaciones nativas de su sistema operativo.

Sin embargo, durante estos años, la compañía ha estado realizando varios cambios importantes para brindar a los usuarios europeos más opciones, literalmente, con el anuncio de una nueva capacidad para elegir el proveedor de búsqueda preferido.

Google implementó inicialmente la pantalla de opciones con soporte para un máximo de cuatro proveedores, incluido él mismo, ordenados al azar. También anunció un controvertido sistema de subasta a través del cual agregaba a la pantalla los tres postores que pagaban mejor cada trimestre. Algunos proveedores de búsqueda como DuckDuckGo criticaron a la compañía por esta práctica, diciendo que incentivaba a los proveedores de búsqueda a maximizar sus ganancias al violar la privacidad del usuario.

Sin embargo, Google ahora está abriendo el proceso para todos los proveedores de búsqueda elegibles, con una participación que será totalmente gratuita para todos los proveedores de búsqueda elegibles.

«Siempre hemos creído en ofrecer opciones a las personas y empresas y competir por los méritos de nuestros servicios. Y sabemos que la gente elige Google porque es útil; no porque no haya alternativas. Es por eso que continuaremos invirtiendo en la Búsqueda de Google y Android para que sean los productos más útiles disponibles, y agradecemos el diálogo abierto con la Comisión Europea sobre estas áreas«, explicaba el gigante tecnológico en el comunicado oficial de su blog.

No obstante, si bien el anuncio oficial ha sido publicado hoy, la compañía ha anunciado que este conjunto final de cambios no estará disponible hasta el próximo mes de septiembre. No obstante, sin duda se trata de un cambio importante en la escena tecnológica, y las recurrentes prácticas monopolísticas vistas recientemente.