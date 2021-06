Windows 11 SE, otra de las versiones del próximo Windows

Windows 11 SE es una versión especial que ha aparecido en la documentación de la versión filtrada del próximo sistema operativo de Microsoft. ¿Para qué se utilizará esta versión?

La información en torno a Windows 11 (siempre oficiosa hasta que Microsoft lo presente en sociedad el próximo jueves) se acumula. Lo que parecía más un deseo que una realidad va tomando forma y todo apunta que el gigante del software está dispuesto a acometer la gran renovación que necesita su sistema de escritorio.

Windows 11 SE

La versión de Windows 11 filtrada, preliminar e inacabada, está siendo analizada por los entusiastas que tienen tiempo y ganas para ello. En su documentación, ha aparecido una segunda versión que complementaría o sería alternativa en determinados casos de uso a la versión general que se publicaría para todos los usuarios y que podría actualizar gratuitamente equipos tanto con Windows 10, como anteriores Windows 7 y Windows 8.1.

Pero, ¿qué es eso de Windows 11 SE? Hay dos posibilidades:

Modo S para Windows 11

Hace tiempo que Microsoft ha intentado replicar en Windows desarrollos de otras plataformas, especialmente móviles, para tener más control de la versión. Tal y como hace Apple con iOS. Eso implica principalmente imponer restricciones no solo sobre lo que los usuarios pueden hacer en Windows, sino también sobre lo que pueden instalar.

Este tipo de versiones bloqueadas/limitadas ha tenido varios nombres, desde el Windows RT que llegó con el tablet Surface RT, hasta el último Windows 10 en modo S. Windows 11 SE podría ser el próximo intento de Microsoft con esta idea, aunque no estaría disponible para todos los usuarios y se enfocaría a segmentos concretos como el educativo o el empresarial.

Este tipo de versiones han sido hasta ahora un fiasco absoluto y veremos cómo lo maneja Microsoft. Según comentan, la versión sería capaz de ejecutar aplicaciones Win32 (las de toda la vida en Windows) lo que sí sería un gran avance para impulsar su adopción. No se publicaría al público en general, si no que de distribuiría a los OEM para pre-instalar en equipos nuevos. Tiene sentido, por ejemplo para equipos destinados al segmento educativo o empresas. En consumo, no lo vemos, salvo para equipos básicos.

Windows Cloud Edition

La segunda posibilidad es que Windows 11 SE se correspondiera con un servicio que surgió como rumor hace un año bajo el nombre de ‘Windows 10 Cloud PC‘. Una versión para empresas que entregaría a los clientes empresariales una nueva experiencia de PC con Windows virtualizado (PCs en la nube) que permitiría a los administradores implementar equipos con Windows 10 accesibles de forma remota en la nube.

Sería una oferta de escritorio-como-servicio con la que las organizaciones podrían mantenerse al día de una manera más simple y escalable, mientras que los usuarios finales accederían a sus aplicaciones y programas de trabajo en línea desde cualquier dispositivo.

El servicio sería compatible con todas las aplicaciones de escritorio remoto, incluidas las de Windows, macOS, iOS y Android. Microsoft ofrecería distintos niveles de servicio (hasta 3 vCPU, 8 GB de RAM, 40 GB de almacenamiento SSD y gráficos acelerados optimizados para escalabilidad y procesamiento de datos). El objetivo general es el comentado: ofrecer una verdadera experiencia virtualizada de ordenadores personales con Windows.

El jueves 24 sabremos más en la conferencia de Microsoft para hablar de «el futuro de Windows».