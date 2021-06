Pasado mañana se cumplirán seis meses de uno de los peores golpes que pudo recibir Cyberpunk 2077 tras su desastroso lanzamiento. Y es que el 18 de diciembre, con la campaña navideña en plena efervescencia, Sony tomó la decisión de retirar Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store, al tiempo que ofrecía un reembolso a todos aquellos jugadores que lo hubieran adquirido y no estuvieran satisfechos con el estado de desarrollo del título de CD Projekt Red.

Desde entonces se han publicado varias actualización de Cyberpunk 2077, entre ellas el más que esperado segundo parche mayor, que entre su interminable lista de cambios (más de 500 modificaciones), mencionaba múltiples mejoras relacionadas con las consolas de la anterior generación. Pese a ello, aún han tenido que pasar unos meses, pero finalmente Sony parece haber transigido a las peticiones de CD Projekt Red ya que, según podemos leer en un comunicado oficial de la desarrolladora, Cyberpunk 2077 volverá a PlayStation Store el próximo 21 de junio.

En un primer momento, el retorno de Cyberpunk 2077 a la tienda online de Sony, parecería indicar que CD Projekt Red ha logrado lo que parecía imposible, es decir, hacer que el juego funcione adecuadamente en las consolas base de la anterior generación. Sin embargo, y según podemos leer en IGN, parece que Sony no lo tienen tan claro, por lo que se deduce al leer parte de un comunicado emitido por Sony y citado por dicho medio:

«SIE puede confirmar que Cyberpunk 2077 volverá a aparecer en PlayStation Store a partir del 21 de junio de 2021. Los usuarios seguirán experimentando problemas de rendimiento con la edición de PS4 mientras CD Projekt Red sigue mejorando la estabilidad en todas las plataformas. SIE recomienda jugar el título en PS4 Pro o PS5 para obtener la mejor experiencia.»

Llama la atención que Sony afirme claramente que Cyberpunk 2077 seguirá funcionando de manera irregular en PlayStation 4, y que por lo tanto solo es recomendable para PS4 Pro (además de PS5, obviamente). Cabe preguntarse qué compromiso habrá adquirido CD Projekt Red con Sony, para que la tecnológica japonesa haya decidido volver a confiar en el estudio polaco. Desde luego esperan alguna evolución, como podemos deducir de la frase «mientras CD Projekt Red sigue mejorando la estabilidad en todas las plataformas«.

Al igual que, como ya lo he comentado en otras ocasiones, veo un futuro muy prometedor para Cyberpunk 2077 en PC, más aún después de los últimos parches, creo que confiar en que llegará «bien» a la anterior generación de consolas es un error. Ya mucho antes de su lanzamiento se vio claramente que el título le quedaba demasiado grande a PS4 y Xbox One. Empeñarse en lanzarlo para dichas plataformas fue un error que la desarrolladora todavía está pagando, y cabe esperar que el resto de la industria aprenda de este incidente para que no se repita en el futuro.