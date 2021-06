Si hace solo unas horas hablábamos de cómo otras compañías están intentando comerle el terreno a Clubhouse, parece que los responsables de esta red social también siguen avanzando para mejorar su servicio, con el fin de seguir siendo competitivos en un panorama que, al menos para ellos, y en base a los rivales que están surgiendo por el camino, parece estar oscureciéndose por momentos, cuando el servicio todavía ni siquiera ha llegado a ser un servicio abierto a todos los usuarios que quieran unirse.

El último paso de este sentido lo hemos conocido por una indiscreción de la propia Clubhouse, que por error ha publicado una actualización, ya retirada, que permitía acceder a una nueva función llamada Backchannel que, en resumen, vendría a ser la posibilidad de comunicarse mediante mensajes de texto con otros usuarios. Algo tremendamente sencillo pero que, dada la orientación de la plataforma al audio, hasta ahora no ha estado presente.

Si ya has probado Clubhouse, sabrás que para comunicarte en privado con otra persona existe la posibilidad de crear una sala privada, en la que ambas personas pueden conversar pero, claro, siempre mediante voz. Y lo cierto es que, en bastantes circunstancias, puede no apetecerte nada en absoluto tener que iniciar una conversación de voz para comunicarte con un contacto. O quizá tu entorno te impide poder hacerlo con comodidad. Son bastantes las razones por las que las conversaciones de voz no siempre son prácticas.

No obstante, poco duró la indiscreción de Clubhouse, pues la compañía fue consciente del error y deshabilitó Backchannel rápidamente. Claro que, por rápido que lo hicieran, era imposible que los usuarios no llegaran a darse cuenta. Y claro, así ocurrió, a consecuencia de lo cual podemos encontrar mensajes como éste, en el que podemos ver en qué está trabajando Clubhouse para su función de mensajes privados.

Wow looks like accidental update of @clubhouse enabled in app backchannel & switch of side bar & full experience.

Seems it’s rolled back now but from what I saw it was beautiful!!

On stage > move to hallway > hit arrow > back channel popped up! @jowyang @GaryLHenderson pic.twitter.com/5bJfVlg7t5

— Brian Fanzo 🧢 Keynote Speaker $ADHD (@iSocialFanz) June 18, 2021