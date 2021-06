Samsung mostrará la experiencia Wear 3.0 el 28 de junio

Desde la presentación de Wear, la nueva versión del sistema operativo de wearables de Google anteriormente conocido como Wear OS, en el pasado Google I/O 2021, son muchas las expectativas que ha suscitado este movimiento por parte de la empresa del buscador. Y es que, no lo neguemos, hasta ahora la competencia a la que se enfrentaba WatchOS parecía poco interesada en dicha competición. Casi daba la impresión de que el resto del sector había tirado la toalla.

Ese sentimiento cambió por completo, cuando Google nos habló de Wear, así como de su asociación con Samsung. Por primera vez, en años, veíamos un poco de alegría en el sector de los smartwatches y, desde entonces, son muchos los ojos que prestan atención a los planes de todas las tecnológicas relacionadas con este campo. Más aún desde la noticia, de esta misma mañana, de que Wear 3.0 será compatible con los SoC Qualcomm Snapdragon Wear 3100.

No obstante, aunque Wear 3.0 podrá llegar a dispositivos antiguos, lo que es una excelente noticia para sus propietarios, sin duda la parte más jugosa del nuevo sistema operativo de Google la encontraremos en los nuevos dispositivos, construidos alrededor de un hardware más actual y que, por lo tanto, serán capaces de sacarle el máximo partido. Y según podemos leer en Engadget, dentro de tan solo una semana finalmente podremos ver lo que nos espera.

Ready to learn how the Galaxy Experience can empower you?

Tune in to the virtual Samsung Galaxy session at the Mobile World Congress #MWC21 on Monday, 28 June: https://t.co/a5dH36ojEN pic.twitter.com/4pZRGCLP4B

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) June 21, 2021