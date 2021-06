Reconozco que nunca he utilizado Tinder, si bien sí que en una ocasión instalé la app y la probé por pura curiosidad, del mismo modo que probé también otras tantas. Y es que aunque ahora parecen haber perdido algo de fuelle (pese a seguir siendo muy utilizadas) las apps para encontrar pareja se popularizaron mucho hace unos años, tomando el relevo a las webs destinadas a tal fin, y que también gozaron de gran popularidad sobre todo a mitades de la primera década de este siglo.

Y una de las cosas que me llamaron la atención precisamente de Tinder es que, pese a que se supone que era un servicio para conocer gente con muy diversos fines (amistad, relaciones esporádicas, encontrar pareja para una relación formal, etcétera), para poder establecer contacto con una persona el primer e imprescindible paso era expresar interés en esa persona y, además, ser correspondido. Lo que en el lenguaje de la plataforma se llama hacer match.

Y, bueno, la verdad es que ese sistema me resultó de lo más desconcertante pues, al final, se supone que le estabas diciendo a una persona que te gustaba antes de haber podido cruzar una sola palabra con ella, simplemente tras ver una foto y, en el mejor de los casos, un perfil con algunos elementos descriptivos. Sé que a muchos les sonaré anticuado, pero en mi mundo primero conoces a una persona, y solo entonces te llegas a sentir atraído, interesado o el término que prefieras, por la misma. El modelo de Tinder me recordaba más al que te ofrece el menú con fotos de cualquier cadena de comida rápida, con la diferencia de que en este caso la hamburguesa también me tiene que elegir a mí.

Parece, no obstante, que mi punto de vista no es tan arcaico, después de todo, pues según podemos leer en The Next Web, Tinder ha estrenado una nueva función, a modo de juego, en el que personas que respondan de manera similar a algunas preguntas prestablecidas, podrán establecer conversaciones sin necesidad de hacer match. En realidad, sí que se trata de coincidir, solo que en este caso no se basará en una foto, sino en la coincidencia ante algunas preguntas bastante casuales.

Obviamente, sigue sin ser el mejor método para encontrar a la pareja perfecta, pues dos personas que respondan que su olor favorito por la mañana es el del café recién hecho pueden ser, por lo demás, totalmente diferentes. Sin embargo, lo cierto es que este sistema sí que permite que se establezca un primer punto de contacto entre los usuarios de Tinder, que al coincidir en las preguntas pasarán a un chat de texto en el que podrán hablar sin hacer match.

Una de las etiquetas que acompaña a este tipo de servicios, merecidamente, desde hace bastantes años, es la de la superficialidad, algo de lo que en teoría sus responsables pretenden huir (siempre definen sus plataformas como lugares de encuentro con múltiples fines), pero que en realidad alientan con el funcionamiento de los mismos. Y el mejor ejemplo lo tenemos, paradójicamente, en esta nueva función de Tinder, que supuestamente vendría para acabar con esa valoración por parte de los usuarios.

¿Por qué? Pues porque incluso en estas circunstancias Tinder parece tener bastante prisa (seguramente más que la de parte de sus usuarios), ya que estos solo dispondrán de 30 segundos antes de tener que pronunciarse. Y no sé, pero pensando en mi caso, creo que con ese plazo, y en el móvil, no tendría tiempo de escribir ni un solo mensaje. Sí, definitivamente, estoy mayor para estas cosas, y creo que me alegro bastante de que así sea.