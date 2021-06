Microsoft Edge facilita compartir webs entre dispositivos

Tras anunciarlo hace ya algún tiempo, Microsoft finalmente está haciendo llegar a Microsoft Edge una función bastante esperada: compartir pestañas. Y es que si hay algo que suele resultar tedioso es, al cambiar por ejemplo del smartphone al PC, es tener que volver a localizar en el mismo las páginas web que ya teníamos abiertas en el móvil. Yo, y no creo ser el único, en muchas ocasiones me he encontrado a mí mismo viendo una página en el móvil pese a estar sentado frente al PC. En ocasiones me sacudo la pereza y la abro en el navegador del PC, pero si son varias, reconozco que me lo pienso mucho más.

A partir de ahora, con Microsoft Edge, ya no será necesario ese ejercicio de usabilidad reducida voluntaria, puesto que según leemos en Windows Latest la nueva versión del navegador, tanto para PC como para móviles, ya cuenta con soporte para compartir pestañas entre dispositivos. No obstante, actualizarse no es sinónimo de poder empezar a usarla ya, pues parece que Microsoft ha optado por un despliegue progresivo de la misma, de modo que actualmente solo algunos usuarios pueden emplearla.

Algo importante, eso sí, es que para poder emplear esta función es imprescindible que las diversas instalaciones de Microsoft Edge estén conectadas entre sí mediante una cuenta de usuario. Y es que, al igual que otros elementos que ya es posible compartir entre diversos dispositivos, estos se asocian a través de la cuenta de Microsoft.

Una vez activa la función, verás un icono de un portátil o un smartphone en la barra de direcciones de Microsoft Edge y, al pulsarlo, enviarás esa pestaña al otro dispositivo. Tanto en Windows como en iOS y Android, las pestañas enviadas se mostrarán como una notificación, y al pulsar la misma la pestaña se abrirá en el navegador. De no pulsarla sobre el momento, evidentemente, podrás encontrarlas en el centro de notificaciones del sistema operativo, para recuperar esas webs. Eso lo hace más práctico, puedes dejar varias páginas enviadas en un momento concreto, y revisarlas tranquilamente más tarde.

Esta función no es una novedad, tanto Google Chrome como Mozilla Firefox y Apple Safari ya cuentan con ella desde hace tiempo, pero aún así esta es una muestra más de que, con Microsoft Edge, los de Redmond se han puesto las pilas, han creado un navegador de lo más interesante y competitivo, y que no deja de sumar funciones, algunas tomadas de otros navegadores y otras nuevas, con las que día a día se perfila como una alternativa a tener muy en cuenta.