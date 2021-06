Twitter estrena los Super Follows y los Ticketed Spaces

Parece que 2021 va a ser un año muy importante para Twitter en lo referido a la monetización. Y es que, hasta ahora, su principal vía de ingresos, por no decir la única, ha sido la publicidad en múltiples formatos, algo que aún resultando rentable, plantea el problema que supone para cualquier empresa, prácticamente en todos los casos, depender de una única fuente de ingresos. Y es que si en cualquier momento se producen cambios regulatorios que inciden en la misma, la viabilidad de la compañía se puede ver fuertemente comprometida.

No cabe duda de que los directivos de Twitter llevan tiempo siendo conscientes de ello, y es más que probable que sus accionistas se hayan dedicado a recordárselo de manera regular. Todo esto, además, en un ecosistema, el de las redes sociales, particularmente competitivo, en el que al mismo tiempo que estás intentando golpear a tus rivales con una mano, estás empleando la otra para protegerte de los golpes que ellos intentan asestarte a ti.

Sin embargo, y además parcialmente en relación con ese punto, Twitter acaba de estrenar dos nuevas funciones que permitirán tanto a la propia red social como a algunos de sus usuarios monetizar sus actividades. Ninguna de las dos es sorpresa, en realidad ya te hemos hablado de ambas anteriormente, lo que llama la atención es que Twitter haya decidido lanzarlas de manera simultánea, en vez de probar primero una y, cuando ésta ya se hubiera desplegado, ir con la siguiente.

La primera de ellas es el Super Follow, que es el nombre que se le da en esta red social a las suscripciones de pago, una modalidad que permitirá a los creadores reservar parte de sus contenidos exclusivamente a los usuarios que decidan pagar por acceder a ellos. Disponible de momento solo para determinadas cuentas y en Estados Unidos, se establece un precio mensual de 4,99 dólares. El creador podrá elegir qué publicaciones son públicas y cuáles son privadas. Además, se prevé que Twitter lance la función de comunidades a finales de año, y los creadores podrán crearlas tanto abiertas como exclusivas para sus «superfollowers».

we know it’s important for people on Spaces to monetize through their content, and have more intimacy with their growing community. that’s why you can now apply to get Ticketed Spaces & Super Follow directly from your profile pic.twitter.com/db1rQGUEIl

— Spaces (@TwitterSpaces) June 22, 2021