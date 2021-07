Es tradición que al terminar cada año, Google recopile las búsquedas más populares del mismo y las comparta con todo el mundo para dejar constancia de cuáles fueron los temas que más interés generaron, cuya traducción directa es la de las búsquedas, con el gigante de Internet como líder indiscutible del cotarro.

Es lo que ha hecho Google España, sin dar tiempo a que se cumpla el ciclo habitual: «(Medio) 2021 en búsquedas. ¿Estamos volviendo a la normalidad?«, se pregunta la compañía… y si tenemos que juzgarlo por las búsquedas más populares en los que llevamos de año, bien podría ser ese el caso, y es que habiendo dejado atrás 2020, pero sufriendo la pandemia todavía en 2021, queda claro que el bicho va para largo y la gente está muy cansada del monotema.

«Dado que los últimos meses han sido tan atípicos, este año hemos querido mirar qué hemos buscado los españoles a mitad de año, y no solo en diciembre. Y nos da la sensación de que, al menos, si nos fijamos en estos datos de la búsqueda de Google, las aguas están volviendo a su cauce», explican en el blog oficial para España. «A final del año pasado, muchos de los temas que más habían crecido durante los doce meses anteriores estaban relacionados directamente o indirectamente con el COVID-19; ahora, sólo vemos dos términos: “qué vacuna me toca” y, de alguna manera, relacionado con esto: “por qué es conveniente respirar por la nariz y no por la boca”.»

¿Qué interesa a los internautas españoles a estas alturas de 2021, pues? Por triste que parezca, «el tema dominante es el fútbol: Eurocopa, una Liga española TAN diferente a temporadas previas…». Más allá del opio del pueblo de estos días otras inquietudes con más enjundia que recoge Google en 2021 incluyen la marcha del mercado bursátil, cuestiones relacionadas con la lengua y curiosidades varias; e incluso preguntas tan poco halagüeñas para quien las realiza como «qué día es hoy» o “cuándo es el Día de la Madre”.

Para completar este ejercicio a mitad de 2021, Google ha compartido también unas listas con las más populares entre las preguntas que empiezan con «¿cómo…, ¿qué…, ¿por qué…, ¿cuándo…». Son las siguientes:

Top búsquedas ¿Cómo…? de los

últimos 6 meses en España

Cómo va el Real Madrid Cómo va el IBEX 35 Cómo va el Barcelona Cómo va el Atlético de Madrid Cómo va el Betis Cómo va el Sevilla Cómo se llama el árbol más alto

del mundo Cómo están las acciones del

Santander Cómo llegar a Sevilla Cómo hacer torrijas

Top búsquedas ¿Por qué…? de los

últimos 6 meses en España

Porque o por qué Por qué ronronean los gatos Por qué lloro por todo Por qué aullan los perros Por qué me duelen las piernas

por dentro Por qué el cielo es azul Por qué pitan los oídos Por qué las cebras no tienen

úlcera Por qué se produce el hipo Por qué es conveniente respirar

por la nariz y no por la boca

Top búsquedas ¿Qué…? de los últimos

6 meses en España

Qué día es hoy Qué hora es Qué está pasando en Colombia Qué echan hoy en la tele Qué hora es en

Colombia/México/Argentina Qué dinosaurio tiene 500

dientes A qué hora anochece Qué santo es hoy A qué hora juega Nadal Qué vacuna me toca

Top búsquedas ¿Cuándo…? de los

últimos 6 meses en España