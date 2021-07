Una semana más… hay juego gratis en la Epic Games Store; uno solo esta vez, aunque promete entretenimiento suficiente como para no hacer necesario más acompañamiento: The Spectrum Retreat son las vacaciones que te mereces… O tal vez no.

Lanzado en julio de 2018 para PlayStation 4, Windows y Xbox One y algo más tarde para Nintendo Switch, The Spectrum Retreat es la obra de un único desarrollador, quien a lo largo de cinco años completó lo que básicamente es un juego de puzles, con una historia de misterio que le da forma.

The Spectrum Retreat arranca contigo despertando en un lujoso, pero extraño hotel, del que no podrás salir hasta haber completado todos los rompecabezas de física y colores que se plantean en las diferentes estancias del mismo, todo en primero persona y con ambiente tenso, pero por lo general calmado, sin sobresaltos.



Como siempre, para llevarte The Spectrum Retreat solo necesitas una cuenta en Epic Games Store y reclamar el juego, o lo que es lo mismo, añadirlo a tu biblioteca, antes e que termine el plazo, que no cambia y es de jueves a jueves. Hasta el próximo 8 de julio tienes de tiempo. Es bastante entretenido para matar los ratos muertos, así que no te lo pienses mucho.

Y, por supuesto, el jueves que viene habrá más juegos gratis en la Epic Games Store, dos esta vez y de los que enganchan también, aunque sin el punto de originalidad del que nos ocupa: Bridge Constructor The Walking Dead y Ironcast son los títulos con los que tentará al personal la semana que viene la tienda de Epic Games. Hasta entonces, The Spectrum Retreat cubre el hueco.