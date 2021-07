GETTR, la red social pro Donald Trump, hackeada

Hace menos de 48 horas desde el lanzamiento oficial de GETTR, una nueva red social creada por varias personas afines a Donald Trump. Desde que se filtró su existencia, aún en fase de proyecto, se ha especulado constantemente sobre si el expresidente participaría en la misma, de una u otra manera. A día de hoy no parece existir ningún vínculo directo, y después de su cuestionable debut, cabe esperar que su preferencia sea no tener nada que ver con dicho servicio.

Y es que GETTR, que en aspecto y funciones es bastante semejante a Twitter, con algunas diferencias que comentaremos más adelante, se ha tenido que enfrentar a un hackeo cuando apenas habían transcurrido 24 horas desde su lanzamiento. Según podemos leer en Mashable, las cuentas verificadas de algunos de sus usuarios más reconocidos, como Steve Bannon, Mike Pompeo y los propios perfiles oficiales de GETTR y sus creadores, fueron hackeadas, mostrando durante un tiempo el mensaje «@JubaBaghdad estuvo aquí 🙂 ^^ Palestina libre ^^«.

El hackeo es innegable, si bien hay distintas versiones sobre el nivel de infiltración que llegó a obtener el atacante. Y es que éste afirma que pudo descargar datos de los usuarios de GETTR, y presentó ciertas pruebas de ello. Por otra parte su creador, el ex-asesor de Donald Trump Jason Miller, declaró lo siguiente:

«El problema se detectó y selló en cuestión de minutos, y todo lo que el intruso pudo lograr fue cambiar algunos nombres de usuario. La situación se ha rectificado y ya hemos tenido más de medio millón de usuarios registrados en nuestra nueva y emocionante plataforma».

Jason Miller’s new right-wing social media site «Gettr» was hacked this morning. pic.twitter.com/cncddw9RZ9

— Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) July 4, 2021