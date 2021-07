La semana pasada os preguntamos cuál fue el sistema operativo que puso «fecha de caducidad» a vuestro primer PC, y hoy queremos que nos contéis cuál fue el primer componente obsoleto que os visteis obligados a cambiar para poder seguir disfrutando, durante un tiempo razonable, de vuestro primer ordenador.

No es un secreto, cuando montamos un PC podemos tener claro que siempre tendremos un componente obsoleto antes que el resto, aunque este puede variar en función del uso que vayamos a dar al equipo. En el caso de un PC gaming, por ejemplo, el primer componente que se quedará obsoleto será, sin duda, la tarjeta gráfica, mientras que en un PC para ofimática, es probable que acabe siendo el procesador.

Al final todo depende del uso que le demos al equipo, y de nuestras necesidades. También puede que hiciéramos, en su momento, una elección demasiado limitada de algún componente en concreto, como la unidad de almacenamiento, por ejemplo, y que esta acabase quedando «obsoleta» antes de lo esperado, aunque en ese caso habría sido más bien por un error nuestro.

Mi primer componente obsoleto fue la tarjeta gráfica

El primer componente obsoleto en mi primer PC fue mi tarjeta gráfica, una SiS SVGA con 1 MB de memoria que era capaz de trabajar con la increíble, para la época, resolución de 1.024 x 768 píxeles, pero solo con una profundidad de 256 colores.

Su rendimiento en juegos en dos dimensiones era muy bueno, de hecho con ella pude jugar a un montón de cosas sin ningún tipo de problema, aunque la verdad es que en este sentido debemos darle más mérito al Pentium a 133 MHz que la acompañaba, un chip que, la verdad, me dio muchas alegrías.

Tuve la mala suerte de comprar mi primer PC cuando se estaba iniciando la transición al 3D, es decir, cuando las tarjetas gráficas aceleradoras empezaban a llegar al mercado, pero todavía no había un ganador claro, de hecho 3DFX todavía no había lanzado la primera Voodoo. Una pena, ya que en otra situación habría intentado sacar el PC directamente con dicha aceleradora gráfica.

Obvia decir que la SiS de 1 MB que montaba mi PC no tenía capacidades 3D, y cuando empezaron a salir las primeras aceleradoras verdaderamente interesantes, como las NVIDIA RIVA 128, ATI Rage y 3DFX Voodoo, se convirtió en el primer componente obsoleto de mi equipo. Por desgracia, no tenía el dinero necesario para comprar ninguna de esas tarjetas gráficas, así que tuve que recurrir a algo más económico, y la verdad es que era complicado, porque no había el mercado de segunda mano que hay ahora.

Recuerdo que la Voodoo de 3DFX rondaba entre las 40.000 y las 50.000 pesetas de la época, que al cambio son unos 240 euros y 300 euros, respectivamente. Era estudiante, y muy joven, así que no tenía ese dinero, y tuve que conformarme con una S3 3D Virge con 2 MB, que posteriormente amplié a 4 MB. La tarjeta gráfica me costó 8.000 pesetas, 48 euros, y los 2 MB de memoria extra 2.000 pesetas, 12 euros.

En total, invertí 60 euros, y debo decir que fue una compra excelente. Es evidente que con ella no pude jugar al nivel que ofrecía una Voodoo de 3DFX, pero tenía una compatibilidad con Direct3D aceptable, y esto me permitió disfrutar de juegos como Final Fantasy VII, Resident Evil, Resident Evil 2 y Motoracer, entre otros, con aceleración 3D. Los dos Resident Evil pude jugarlos en 640 x 480 píxeles. Creo que solo con la de horas que le metí a los dos Resident Evil y al Final Fantasy VII ya rentabilicé de sobra esos 60 euros.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál fue el primer componente obsoleto de vuestro primer PC que tuvisteis que cambiar? Nos leemos en los comentarios.