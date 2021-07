Estados Unidos podría banear otras 10 empresas chinas

Aunque muchos pensaron que la política de Estados Unidos con respecto a China cambiaría sustancialmente con el relevo de Donald Trump por parte de Joe Biden, lo cierto es que no había demasiadas razones para opinar en dicho sentido. En realidad el enfrentamiento entre ambas potencias lleva ya mucho tiempo escalando, y salvo una inesperada sorpresa nada indica que esto vaya a cambiar a corto y a medio plazo. Y tiene una razón de ser muy clara: ambos países compiten por convertirse en la mayor potencia mundial.

Esto no es algo nuevo, hace ya más de 20 años que Aaron Sorkin abordó esta situación en su impagable El Ala Oeste de la Casa Blanca. Ya en aquel momento, se llegaba a plantear que la hegemonía económica mundial que ostentaba Estados Unidos desde hace décadas estaba cerca de pasar al gigante asiático. Y aunque existan (o al menos se aleguen) otras razones para este tipo de medidas, es fundamental no perder la perspectiva y recordar siempre que, al final, esto es una lucha por la hegemonía entre el actual campeón y el poderoso aspirante.

Esto ya resultó bastante evidente cuando la administración Trump decidió vetar a Huawei. Un veto un tanto errático, puesto que fue aprobado, posteriormente se modficó, luego se extendió hasta este 2021 y tuvo un último titular, al menos de momento, con Trump revocando de nuevo las licencias de Huawei pocos días antes de abandonar la Casa Blanca. Sin duda la situación de Huawei en Estados Unidos durante los últimos años, dibujada en un gráfico, tiene más o menos la forma de una montaña rusa.

Ahora bien, sin entrar en lo cuestionables que son todos esos cambios de criterio a lo largo de solo dos años, a nadie se le escapa que esto es una guerra comercial. Las acusaciones de espionaje basado en los equipos de Huawei nunca fueron probadas y, aún así, Estados Unidos cerró por completo su mercado para una tecnológica con un papel clave en el despliegue de las redes 5G. A falta de establecer una política arancelaria más agresiva, directamente se optó por cerrarle el mercado a Huawei.

Es cierto que desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca se ha hablado bastante menos de este asunto, si bien la situación no parece haber cambiado en absoluto y, es más, parece que las acciones por parte de Estados Unidos contra las empresas chinas se han intensificado. El mes pasado se anunció el veto de cinco empresas chinas, y hoy sabemos por la Agencia Reuters que a esa lista, de la que la mayoría de los nombres todavía se desconoce, hoy mismo podrían sumarse otras cinco, y que los planes de Departamento de Comercio estadounidense podrían llegar hasta las 14 empresas.

Se espera, aunque todavía no hay ningún dato oficial, que parte de esas empresas tengan relación con el sector tecnológico, aunque la gran incógnita es si entre ellas veremos algún nombre de primer nivel, y que esto se traduzca en que algún fabricante no pueda vender sus dispositivos en Estados Unidos y, sobre todo, que no pueda emplear los servicios de Google en sus dispositivos.

Lo que me lleva, de nuevo, a algo que lo que hablamos anteayer: los 25 millones de usuarios de HarmonyOS 2. De momento es una cuota de mercado absolutamente minúscula, y de momento Google no debería tener que preocuparse. Ahora bien, ¿qué ocurriría si otros fabricantes chinos se tienen que enfrentar al veto por parte de Estados Unidos? Huawei ya ha abierto las puertas de su sistema operativo a otros fabricantes, y si estos la cruzan, el crecimiento de HarmonyOS en China puede convertirse en exponencial, algo que dañaría sin duda a Google, que vería comprometida su hegemonía. No digo que sean buenos ni que sean malos, solo digo que puede que se avecinen tiempos muy interesantes.