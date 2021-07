Durante los últimos meses hemos visto muchas informaciones sobre el Samsung Galaxy S22, un terminal tope de gama cuyo lanzamiento está previsto para el año que viene y que, como en generaciones anteriores, estará dividido en tres versiones distintas: la estándar, la «Plus» y la «Ultra». Todas ellas tendrán algunas cosas en común, pero parece que este año tendrán más diferencias que nunca.

Para poner un poco de orden entre los diferentes rumores y las distintas filtraciones que han ido apareciendo, me he decidido a compartir con vosotros este artículo especial, donde vamos a repasar, al detalle, todo lo que creemos saber sobre el Samsung Galaxy S22, y sobre cada una de sus diferentes versiones que llegarán al marcado.

Es importante que tengáis en cuenta que aunque todavía no tenemos información oficial sobre el Samsung Galaxy S22, todo lo que vamos a ver en este artículo procede de fuentes bastante fiables, y que he cribado la información dentro de lo posible para separar cualquier detalle que pueda tener un valor dudoso o que pueda resultar poco creíble. Dicho esto, empezamos.

Samsung Galaxy S22, diseño y construcción

Con los Galaxy S21, Samsung había adoptado una estrategia clara, introducir pequeños matices diferenciadores a nivel de diseño para distinguir al Galaxy S21 Ultra de los otros dos modelos. También hizo cambios importantes a nivel de calidad de construcción, ya que el Galaxy S21 está terminado en metal y plástico, mientras que los otros dos modelos están construidos en metal y cristal.

Pues bien, se comenta que, con los Samsung Galaxy S22, el gigante surcoreano irá un paso más allá. Mantendrá una línea y un diseño similares a lo que hemos visto en la generación actual, pero solo el Samsung Galaxy S22 Ultra estará construido en metal y cristal. Los otros dos modelos estarán terminados en plástico y metal. Esto tiene una explicación, y es que permitiría a Samsung ajustar un poco mejor el precio de su nueva generación de smartphones.

Como ya hemos dicho, no cabe esperar cambios importantes en términos de diseño frente a la generación actual. El frontal se mantendrá sin novedades, lo que significa que veremos un acabado todo pantalla con una cámara integrada en una isleta flotante y, probablemente, un acabado ligeramente curvado en el Samsung Galaxy S22 Ultra. Los cambios más relevantes podrían venir en la integración de la cámara trasera, pero todavía no tenemos nada definitivo.

Samsung Galaxy S22, especificaciones, lanzamiento y posible precio

Por desgracia, tenemos informaciones contradictorias sobre las posibles especificaciones de los Samsung Galaxy S22, no tanto por lo que respecta al grueso de componentes en general, sino más bien por algunos detalles concretos en los que las fuentes que he consultado no llegan a ponerse del todo de acuerdo.

En teoría, las tres versiones del Samsung Galaxy S22 utilizarán un SoC Exynos 2200 o un Snapdragon 895, según el país de distribución. El primero será utilizado en la versión internacional de dichos terminales, mientras que el segundo estará limitado a la versión que se distribuirá en Estados Unidos, China y otros. La controversia, sin embargo, surge cuando nos ponemos a profundizar en las posibles especificaciones del SoC Exynos 2200, ya que algunos creen que dicho chip será el primero en contar con una GPU Radeon RDNA 2 de AMD para smartphones, mientras que otros creen que no será así. De momento ambas opciones están abiertas, así que debemos tenerlas en cuenta.

Sobre esa base común, Samsung dará forma a tres terminales que presentarán diferencias importantes a nivel de hardware, así que vamos a repasar las posibles especificaciones de cada modelo de forma individualizada, ya que esto nos permitirá tener una visión más clara de lo que podemos esperar de cada uno de ellos.

Samsung Galaxy S22

Pantalla de 6,2 pulgadas de tipo Dynamic AMOLED, con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC Exynos 2200 o Snapdragon 895.

8 GB de memoria RAM.

128 GB-256 GB de capacidad de almacenamiento.

Tres cámaras traseras, divididas en una cámara principal de 50 MP, una cámara gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 12 MP.

Cámara frontal de 12 MP.

Batería no concretada.

Android 12 como sistema operativo con la capa One UI.

Samsung Galaxy S22+

Pantalla de 6,7 pulgadas de tipo Dynamic AMOLED, con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC Exynos 2200 o Snapdragon 895.

8 GB de memoria RAM.

128 GB-256 GB de capacidad de almacenamiento.

Tres cámaras traseras, divididas en una cámara principal de 50 MP, una cámara gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 12 MP.

Cámara frontal de 12 MP.

Batería no concretada.

Android 12 como sistema operativo con la capa One UI.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Pantalla de 6,9 pulgadas de tipo Dynamic AMOLED, con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC Exynos 2200 o Snapdragon 895.

8 GB-12 GB-16 GB de memoria RAM.

128 GB-256 GB-512 GB de capacidad de almacenamiento.

Cuatro cámaras traseras, divididas en una cámara principal de 200 MP, una cámara gran angular de 12 MP, una cámara de tipo periscopio de 10 MP y un teleobjetivo de 12 MP.

Cámara frontal de 40 MP.

Batería no concretada.

Android 12 como sistema operativo con la capa One UI.

Por lo que respecta a la fecha de lanzamiento, la mayoría de las fuentes coinciden en que los nuevos Samsung Galaxy S22 serán presentados en algún momento del mes de enero, y que su lanzamiento se producirá poco después. Los precios no han trascendido todavía, pero todo parece indicar que serán muy parecidos a los de los Samsung Galaxy S21 en su lanzamiento, o quizá un poco más económicos, lo que significa que:

El Samsung Galaxy S22 debería rondar entre los 800 y los 900 dólares.

El Samsung Galaxy S22 + tendría un precio aproximado de entre 1.000 y 1.100 dólares.

El Samsung Galaxy S22 Ultra costará entre los 1.300 y los 1.400 dólares.

Imágenes cortesía de LetsGoDigital.