Si todo va según lo previsto, el próximo SoC Samsung Exynos contará con una GPU AMD Radeon basada en la arquitectura RDNA 2, aunque con un diseño personalizado para adaptarse, sin problemas, a las particularidades del sector móvil, donde los chips tienen unas limitaciones energéticas (en materia de consumo) y de temperatura muy marcadas.

Que el gigante surcoreano haya decidido unir fuerzas con AMD para montar una GPU Radeon RDNA 2 en su próximo SoC Samsung Exynos no es casualidad. Estos chips siempre han ofrecido un valor interesante a nivel de rendimiento CPU, pero su rendimiento a nivel de GPU siempre ha estado por detrás de los SoCs Snapdragon debido, como sabrán muchos de nuestros lectores, a la aplastante superioridad de las GPUs Adreno frente a las GPUs Mali.

Por otro lado, no debemos olvidar que las soluciones gráficas Mali son desarrolladas por ARM, y que por tanto se ofrecen de forma general a todos los titulares de una licencia para utilizar las arquitecturas CPU y GPU de la firma británica. Esto quiere decir que muchos gigantes del sector recurren a las GPUs Mali, y que Samsung necesitaba diferenciarse de sus rivales en este sentido si quería jugar en la misma liga que Qualcomm.

El caso es que, al final, Samsung optó por la decisión más inteligente y fue a por todas. La compañía surcoreana llegó a un acuerdo con AMD para integrar sus GPUs Radeon RDNA 2 en su próximo SoC Samsung Exynos, y ya tenemos detalles sobre el rendimiento que será capaz de ofrecer este nuevo núcleo gráfico. Los datos son, como vamos a ver a continuación, muy positivos.

El SoC Samsung Exynos con GPU RDNA 2 sorprende en 3DMark Wild Life

Un SoC Samsung Exynos no identificado ha aparecido en la base de datos de 3DMark Wild Life, configurado con núcleos Cortex-A77 y con una GPU Radeon RDNA 2. No tenía una identificación concreta, así que no podemos ubicarlo en ninguna generación concreta, pero lo importante es el resultado que ha obtenido en dicha prueba: 8.134 puntos, una cifra que supera en un 55% a la GPU presente en en el SoC Exynos 2100, una Mali-G78 MP14.

Esa puntuación coloca al nuevo SoC Samsung Exynos con CPU RDNA 2 por encima de todos los smarpthones Android actuales, lo que significa que es más potente que la Adreno 660 presente en el SoC Snapdragon 888. Si ampliamos la comparativa y añadimos los iPhone de Apple en la ecuación, vemos que también supera sin problemas al iPhone 12 Pro Max de Apple, que obtiene una puntuación de 7.470. Solo pierde frente al iPad Air de 2020, que registra un resultado de 8.507 puntos.

Aunque esta información es muy positiva, debemos tener en cuenta que la puntuación se limita a una única pasada, y que no conocemos, por tanto, cómo se comporta esa GPU cuando la temperatura de trabajo se eleva y cómo podría degradarse su rendimiento a causa del calor tras varias pasadas sucesivas. Según la fuente de la noticia, algunos rumores indican que la GPU RDNA 2 de dicho chip podría perder hasta un 30% de rendimiento en la segunda ejecución sucesiva de 3DMark Wild Life, pero no está confirmado.

Todavía no sabemos cuál será el primer dispositivo de Samsung que utilizará este nuevo Exynos con GPU RDNA 2, pero se rumorea que el Galaxy S22 Ultra 5G, que será presentado a principios del año que viene, podría estar equipado con dicho chip. Desconocemos si también se integrará en los Galaxy S22 y Galaxy S22+, pero algunas voces dicen que Samsung podría mantenerlo como exclusivo del modelo Ultra para diferenciarlo de los otros dos, y darle así un toque «premium». Tiene sentido, pero al no estar confirmado es un simple rumor.