Elgato Facecam, análisis: Lleva el streaming a otro nivel

El pasado mes de junio tuve la suerte de acudir, junto con un selecto grupo de prensa, a un evento virtual donde se produjo la presentación de Elgato Facecam. Podríamos definirla como una nueva cámara para streaming, pero desde luego no le estaríamos haciendo justicia, ya que, aunque es cierto que se trata de una solución para hacer contenidos, estamos ante un dispositivo que eleva ese concepto a otro nivel.

La verdad es que, en el fondo, es un tema muy manido. A la hora de mejorar sus productos, muchos fabricantes, recurren, simplemente, a mejoras de hardware en bruto. Con la Facecam, Elgato ha querido ir mucho más allá, y ha ejecutado una combinación de hardware y software que roza, literalmente, la perfección.

Ya lo he dicho en muchas ocasiones, la potencia sin control no sirve de nada. Esto, trasladado al sector tecnológico, se traduce en que de nada vale un hardware de primer nivel si no tienes un software a su altura que te permita aprovecharlo. La cámara Elgato Facecam cumple ambas claves, y esto la convierte, como vamos a ver en este análisis, en una de las mejores soluciones de su categoría, y de su rango de precios.

Antes de empezar con el análisis, queremos dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad de la cámara Elgato Facecam, y por dejarnos trabajar con total libertad y sin prisas. Ahora sí, poneos cómodos que empezamos, y ya sabéis que, como en todos nuestros análisis, tenéis muchas cosas interesantes que leer.

Elgato Facecam: Primer vistazo

Como anticipamos, Elgato Facecam es una cámara que ha sido diseñada específicamente para dar lo mejor de sí en manos de streamers y de creadores de contenido. Seamos francos, la imagen juega un papel muy importante a la hora de compartir esos momentos únicos con vuestros seguidores, y no, no me refiero al atractivo físico, ha quedado más que demostrado que lo que se gana el corazón de los millones de habitantes de este planeta es el encanto personal, esa chispa única que solo tienen los mejores streamers. Me refiero a la calidad de la imagen.

Piénsalo por un momento. Puedes estar haciendo un streaming fantástico, muy divertido, pero si la calidad de imagen que ofrece tu cámara no da la talla, tu público no disfrutará de una buena experiencia. Lo mismo ocurre con otros aspectos importantes, como la tasa de fotogramas, el ruido de la imagen y el nivel de detalle que pueda percibir el espectador. Divertir, entretener y ofrecer contenidos de valor es clave, pero la calidad de imagen de estos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Pues bien, ahí es donde entra en juego Elgato Facecam. Esta cámara tiene una línea rectangular con esquinas ligeramente redondeadas, utiliza una sujeción estándar de 1,4 pulgadas que permite montarla sin problemas en cualquier tipo de monitor, incluso en aquellos que tienen unos bordes muy reducidos, y está fabricada totalmente en plástico, un material ligero y resistente. En general, podemos definirla como una cámara discreta, sobria y con una terminación elegante, que encajará sin problemas en cualquier ambiente.

Las sensaciones que transmite al tacto son buenas, denota solidez y una calidad de construcción propia de un producto de gama alta que se dirige, precisamente, a usuarios exigentes. En la parte trasera vemos que cuenta con un conector USB Type-C, pero el cabezal de salida del cable es USB Type-A. Es recomendable conectarlo a un puerto USB Type-A 3.0 para maximizar su rendimiento, y Elgato recomienda hacerlo de forma directa, es decir, sin recurrir a ningún tipo de adaptador, y es desmontable, lo que significa que podemos utilizar Elgato Facecam en otro tipo de sujeciones, como un trípode, por ejemplo.

La parte frontal adopta un diseño con líneas concéntricas que añaden un contraste muy acertado, ya que toda la carcasa, salvo la parte trasera, presenta un acabado liso. También vemos un sistema de luz LED que nos indicará, con un suave tono azul, cuándo está encendida. Es un detalle bastante útil, ya que te ayudará a evitar posibles confusiones, especialmente al finalizar los eventos en directo. Viene también con una tapa en color negro para el objetivo.

En la caja, encontramos todo lo que necesitamos para empezar a utilizar Elgato Facecam, salvo el software, que deberemos descargarlo de la web oficial de la compañía. No tiene misterio, es un proceso muy sencillo que no nos llevará más de un minuto, y como veremos en las próximas líneas, nos abrirá todo un mundo de posibilidades.

Elgato Facecam: Especificaciones clave

Cámara para streaming de alta calidad, diseñada para que ofrezcas a tus seguidores tu mejor cara en todo momento.

Juego de lentes personalizadas Prime de Elgato. Esta cámara monta una óptica de calidad de estudio con una apertura focal f/2,4 y una longitud focal de 24 mm.

Superficie asférica para maximizar el realce perimetral de la imagen.

Reduce el efecto de aberración cromática, mejora el contraste la tonalidad y la definición.

Transmite de forma constate todo el espectro de colores, consiguiendo colores naturales, sin efectos de tintado ni distorsiones.

Viene con 18 capas de tintado anti reflectantes que mejoran la transmisión, evitan los destellos y conservan toda la calidad de la imagen.

Filtro de bloqueo de luz infrarroja, que impide que pueda bloquear o interferir con el correcto funcionamiento del sensor de la cámara.

Sensor Sony STARVIS CMOS, capaz de capturar imágenes de alta calidad incluso con poca luz.

Motor de imagen avanzado, que ofrece vídeo RAW sin comprimir, y sin defectos.

Resoluciones compatibles y tasas de fotogramas: 1080p y 60 FPS, 1080py 30 FPS, 720p y 60 FPS, 720p y 30 FPS, 540p y 60 FPS, y 540p y 30 FPS.

Sensor de imagen avanzado capaz de realizar millones de operaciones en un milisegundo, centradas en aspectos tan importantes como la corrección del color, la compensación de negros, el realce y la conversión de espacio de color.

Ángulo de visión de hasta 82 grados, que nos permite mostrar nuestro entorno o esconderlo.

Interfaz USB 3.0 para una velocidad de transferencia elevada, sin retrasos.

Enfoque fijo, que nos permitirá movernos y hacer streaming con mayor libertad.

App Camera Hub, que nos permite ajustar muchos aspectos, como el campo de visión, el brillo, la exposición y mucho más.

Sistema de refrigeración integrado.

Memoria Flash para guardar los ajustes de vídeo directamente en la cámara.

Montaje fácil con abrazadera para monitor con rosca de un cuarto de pulgada.

Peso: 96 gramos.

Precio: 199 euros.

Compatible con Windows y Mac.

Puede que alguno de nuestros lectores se pregunte que por qué Elgato Facecam no trae micrófonos, y la respuesta es muy sencilla:

Porque los micrófonos integrados en las webcams no ofrecen una buena experiencia, ni por calidad ni por distancia. Integrar micrófonos en este tipo de dispositivos eleva el ruido. Supone un coste innecesario, ya que prácticamente el 100% de los creadores de contenidos utilizan sus propios micrófonos, es decir, cuentan con sus propias soluciones, y su calidad está muy por encima de la que podemos encontrar en cualquier micrófono integrado.

Elgato Facecam: Nuestra experiencia

Empezamos con el proceso de instalación, y ya os adelanto que ha sido muy sencillo. Para empezar a utilizar la Elgato Facecam, y aprovechar todas sus prestaciones, solo tenemos que conectarla a un puerto USB Type-A 3.0 y descargar el software «Camera Hub» de la web oficial de Elgato. Todo es muy sencillo, y no nos llevará más de unos minutos.

Una vez que hayamos terminado, estamos listos para empezar a utilizar la Elgato Facecam. A través del «Camera Hub» podemos realizar una gran cantidad de ajustes para personalizar al máximo nuestra experiencia de uso. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de ajustar el rango de visión, también podemos regular el contraste, la saturación y el realce, tenemos la posibilidad de controlar la exposición (podemos dejarla en automático), jugar con el balance de blancos y aplicar efectos de procesado, como la reducción de ruido y el anti parpadeo en dos modos, a 50 Hz o a 60 Hz, entre otras muchas cosas.

Personalmente, soy de esas personas a las que les gusta que un producto piense en los usuarios con menos experiencia, y también en aquellos que quieren poder empezar a disfrutarlo sin tener que trastear, previamente, con un complejo conjunto de opciones, por eso me ha gustado mucho la función de lectura automática ISO que realiza a través del sensor que incluye Elgato Facecam, ya que nos ofrece información muy valiosa para ajustar y optimizar nuestro entorno. Todos los cambios que hagamos en la configuración a través del «Camera Hub» se guardarán, automáticamente, en la memoria de la Elgato Facecam.

La resolución máxima que soporta Elgato Facecam es 1080p a 60 fotogramas por segundo, un nivel que podemos considerar, a día de hoy, como el estándar del streaming de alta calidad. Hablar de 1440p o de 4K puede ser interesante, pero al final acabaría quedando en algo anecdótico cuando la mayoría de los usuarios de Internet no cuentan con una conexión lo bastante buena como para disfrutar, de verdad, de esas resoluciones tan elevadas (sin parones u otros problemas de rendimiento).

Tanto el proceso de instalación como el de configuración son muy sencillos. No necesitaremos disponer de ningún tipo de conocimiento especial para empezar a sacar partido a la Elgato Facecam, y gracias a la alta calidad de su óptica, a su cuidada configuración de componentes y a las funciones avanzadas del Camera Hub disfrutaremos de una calidad de imagen profesional, personalizable y adaptable a cualquier tipo de configuración.

Es importante recordar, en este sentido, que la cámara Elgato Facecam está optimizada para configuraciones de escritorio, y que gracias a su enfoque centrado evitaremos los clásicos problemas de desenfoque o de enfoque erróneo, que se producen muchas veces cuando se realizan streamings en directo. La cámara Elgato Facecam tiene claro que tú eres la estrella, y por eso te mantiene siempre enfocado, para que tu público siempre reciba la mejor imagen posible de ti.

A nivel de prestaciones la Elgato Facecam es, en general, una de las mejores cámaras de su clase que he tenido la oportunidad de probar, y también una de las más fiables. Elgato ha cuidado al máximo su construcción y ha integrado un sistema de refrigeración pasiva para evitar problemas de temperatura, y debo decir que funciona de maravilla. Durante los últimos días hemos tenido que lidiar con una ola de calor que nos dejó temperaturas de 40 grados Celsius, y la cámara ha funcionado sin problema durante una prueba que quise realizar, con toda la intención, durante varias horas. Excelente trabajo por parte de Elgato, podéis estar tranquilos, esta cámara está hecha para durar.

Notas finales: Tú eres el protagonista

La Elgato Facecam es una cámara que apuesta claramente por la especialización. Todos los elementos que integra, tanto a nivel de hardware como de software, concurren y trabajan juntos para conseguir un importante objetivo: que tú luzcas mejor que nunca en tus streamings, esa es la meta final de la Elgato Facecam, y desde luego puedo confirmar que lo consigue.

En términos de calidad de imagen, la Elgato Facecam raya a un nivel sobresaliente, gracias a su óptica personalizada con una lente de ocho elementos y a su sensor Sony STARVIS, que ofrece un resultado fantástico incluso en condiciones de baja iluminación ambiental. El procesador avanzado de imagen representa también un valor importante, y junto al software Camera Hub nos permite controlar, de forma manual, una gran cantidad de elementos, incluyendo desde la exposición hasta el realce, la corrección y la conversión del color, el parpadeo y la reducción de ruido.

Con ella disfrutarás de todo un mundo de posibilidades, y lo mejor de todo es que podrás empezar a aprovecharla desde el primer momento, incluso aunque no tengas ni idea de cómo funciona una cámara de este tipo, porque está preparada para empezar a trabajar sin necesidad de entrar en complejas configuraciones, y porque la interfaz es tan sencilla que poco a poco irás aprendiendo, sin esfuerzo y casi sin darte cuenta.

Si buscas una cámara web de primer nivel, con una elevada calidad de construcción, preparada para funcionar sin problemas durante largas jornadas de streaming manteniendo una alta calidad de imagen, y acompañada de un amplio abanico de funciones avanzadas que te permitirán hacer streaming como un profesional no lo dudes, la cámara Elgato Facecam es una de las mejores opciones dentro de su rango de precios. Tiene un precio de 199,99 euros, pero ofrece un valor fantástico por lo que cuesta.