Realme GT, análisis: pura velocidad

La compañía china anunció en marzo que presentaba un smartphone tope de gama con un precio ajustado y en junio lo ha hecho realidad. En MuyComputer llevamos unas semanas probando el nuevo Realme GT y las primeras sensaciones nos dejaron sin palabras: diseño perfecto, buena calidad, ejecución rápida y precio comedido.

El término GT (Gran Turismo) está asociado a vehículos deportivos que destacan por su potencia, lujo y comodidad y Realme ha querido llevar estas siglas a su nuevo smartphone apostando por el procesador Snapdragon 888 de Qualcomm y una pantalla de 6,43 pulgadas Super Amoled sin ser muy voluminoso. La marca ha usado el lema “Flagship killer” y busca convertirse así en el modelo recomendable de 2021.

Especificaciones Realme GT

Pantalla Super AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución de 2.400 x 1.080 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 888 con CPU de 8 núcleos y GPU Adreno 660 RAM 6 GB-8 GB-12 GB de LPDDR5 Almacenamiento 128 GB / 256 GB de tipo UFS 3.1 Cámaras principales Cámara trasera de 64 MP f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF

Gran angular de 8 MP f/2.3, 16mm, 119˚, 1/4.0″, 1.12µm

Macro de 2 MP f/2.4 Cámara frontal 16 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/3.0″, 1.0µm Vídeo 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS. 1080p y 30 FPS con la cámara frontal Formatos vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Sensores Acelerómetro, lector de huellas dactilares integrado en la pantalla, detección de proximidad, giroscopio, brújula, sensor de presencia y brillo Conectividad Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, jack de 3,5 mm, Wi-Fi 6 y 5G Batería 4.500 mAh compatible con carga rápida hasta 65 vatios Dimensiones 158,5 x 73,3 x 8,4 mm Peso 186 gramos Varios Sim Dual, disponible en colores Galactic Silver, Deep Sea Blue y Dawn Yellow, este último acabado en cuero Software Android 11 con la capa Realme UI 2

Diseño

Realme ha sacado 3 diseños diferentes de este smartphone: Dashing Blue, Dashing Silver y Racing Yellow. El más original de los tres es el Racing Yellow, compuesto por un plástico rugoso que hace la función de cuero y una tira negra que va desde la cámara hasta el final del teléfono. Además de ser muy llamativo, cuesta 100€ más que los otros dos, por lo que a no ser que te gusta mucho el amarillo o quieras llamar la atención, las opciones Dashing son las más interesantes.

En esta ocasión, hemos probado el modelo Dashing blue y su parte trasera está compuesta por un cuerpo de vidrio 3D con 8,4mm de grosor. El teléfono pesa 186 gramos y es muy cómodo de llevar, aunque se resbala con mucha facilidad. La caja trae también una funda transparente, muy útil para protegerlo y superar esa sensación de que se te puede resbalar y caer en cualquier momento. El hueco de la cámara sobresale un poco, similar a lo que vemos en otros móviles.

La pantalla tiene una relación pantalla-cuerpo por encima del 90% por lo que casi todo el frontal es pantalla. El sensor dactilar está incorporado y funciona perfectamente cuando la pantalla está apagada, mientras que la cámara delantera también se integra en la pantalla.

En el lateral derecho se encuentra el botón de apagado/encendido y en el lateral izquierdo las teclas de volumen y la bandeja de la SIM. En el borde inferior aparecen el altavoz, la entrada de cable USB-C y la salida de audio por minijack. Cada vez hay más móviles con adaptadores y sin embargo, Realme apuesta por una salida para enganchar auriculares, un punto a favor para los tradiciones que les gusta escuchar música con cable.

Cámaras

La campaña de comunicación de este nuevo Realme no ha hecho mucho énfasis en la cámara, como si vimos en otros modelos. La triple cámara trasera cuenta con un gran angular de 8 MP, una principal de 64 MP de Sony (IMX682) y una lente macro. Es difícil mantener un precio de venta ajustado y en esta ocasión la cámara no ha sido el punto fuerte de este terminal. Aunque no destaca por alta calidad, la cámara funciona bien y las fotos en espacios con buena luz son más que decentes. Los filtros que incluyen abusan un poco de la saturación y los colores se ven con más intensidad que la realidad. Aun así, el modo HDR y el modo IA dan buenos resultados.

Para hacer fotos por la noche, han incluido el modo Super Nightscape, que hace retoques automáticos y cancela el ruido. La aplicación de la cámara mantiene una navegación por pestañas habitual y muy completa y distintos modos para los más expertos.

La cámara frontal es de 16 MP con gran angular y, al igual que la cámara trasera, se queda en un término medio de calidad, sin destacar como una gran cámara y siendo decente. Destaca los numerosos filtros y ajustes que permite la aplicación: afinar cara, agrandar ojos, reducir nariz, afinar mentón… Cada uno que los use como considere.

Rendimiento

El principal fuerte del Realme GT es su rendimiento. Montar el procesador Snapdragon 888 con 8GB de RAM por menos de 500€ está al alcance con este smartphone. La fluidez del móvil es sorprendente a la hora de exigir todo tipo de aplicaciones y de juegos. La experiencia de uso en todo momento es positiva y los toques en la pantalla mientras juegas son precisos y rápidos. En definitiva, un móvil para usarlo varios años. Además, no hemos notado que el móvil se caliente en exceso ni exigiéndole un uso potente durante mucho rato.

La batería cuenta con 4.500 mAh y aguanta el uso de todo el día sin dificultades. Pero el plato fuerte de la batería es la carga rápida, ya que, hemos conseguido cargar el móvil al 100% en menos de 30 minutos. Sin lugar a duda, poder tener el móvil al 100% en media hora, es una característica para tener muy en cuenta.

En cuanto al software, incluye la versión Android 11 con la capa Realme UI 2 y viene configurado con bastantes aplicaciones de terceros que se pueden desinstalar sin problema. También incluye su “Espacio de juegos”, al que se puede acceder desde la aplicación o desde cualquier juego y que permite cambiar algunas configuraciones y hasta bloquear notificaciones mientras juegas para que no te moleste nada.

Conclusiones, disponibilidad y precio

Realme GT no ha llegado para pasar desapercibido. Es una oportunidad muy interesante de tener uno de los smartphones más potentes del mercado por un precio ajustado. De hecho, pasa por ser el más económico de los tope de gama que usan el Snapdragon 888, el chipset móvil más rápido de Qualcomm para este año.

Además, cuenta con un diseño elegante, buena calidad en su construcción y pese a sus más de 6 pulgadas, no es voluminoso ni pesado. Sin dudas, es uno de los móviles que más va a dar que hablar durante este año. El Realme GT ya está disponible en su portal web desde 449 euros y en el canal minorista.