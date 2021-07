YouTube añade una nueva función de monetización

La monetización es un elemento clave de las plataformas, y YouTube lo sabe perfectamente. Es necesaria por dos razones, la primera es cubrir los gastos de la infraestructura y generar los beneficios suficientes como para que merezca la pena mantener el servicio operativo, y la segunda es poder recompensar a los creadores que nutren de contenido dichos servicios. Y es que, ¿qué sería YouTube sin cientos de miles de personas subiendo vídeos diariamente?

En los primeros tiempos de YouTube, la simple publicación online ya era la recompensa para el creador, pero ahora eso ya queda muy, muy lejos, se ha generado un nuevo y complejo mercado de los contenidos, y las plataformas deben encontrar la manera de lograr que sus creadores no decidan probar a navegar en otras aguas, algo que en los últimos años hemos visto ocurrir, con muchos creadores que han dado el salto de YouTube a Twitch.

Obviamente YouTube no se ha quedado de brazos cruzados, y de un tiempo a esta parte ha mejorado tanto sus funciones relacionadas con los directos, como las posibilidades de monetización de los mismos, y también ha puesto en marcha las suscripciones de pago a los canales, algo en lo que a nadie le cabe la menor duda de que se ha inspirado en Twitch. Y es que cada vez hay más personas que, al plantearse qué definirá a la próxima generación de youtubers, pensamos que en realidad serán streamers.

No obstante, el vídeo bajo demanda sigue siendo el principal puntal de YouTube, por lo que aunque ha concentrado un importante esfuerzo en mejorar sus directos, no se permite el descuidar los incentivos para que los creadores de contenido sigan subiendo vídeos y más vídeos a la plataforma. El último ejemplo de ello es, como podemos leer en Mashable, Super Thanks, una función con la que los usuarios podrán recompensar económicamente, de manera puntual, a los creadores.

Este formato de apoyo seguramente te resultará familiar si sueles ver directos en YouTube, pues según podemos leer reproduce el funcionamiento de las donaciones asociadas a los comentarios, y que en el caso de los directos permiten que un mensaje se muestre destacado en el chat, y que en función de la cuantía de la donación permanezca visible más o menos tiempo, independientemente del ritmo al que se esté publicando en el chat.

Los creadores no tendrán que hacer nada para poder empezar a recibir donaciones mediante el Super Thanks. Esta función se activará automáticamente en todos los canales de socios de la plataforma y en contenidos que tengan activada la monetización. Las donaciones podrán ser de entre dos y 50 dólares, y resulta muy interesante para muchas personas, que desean apoyar de manera puntual un canal o un contenido, en vez de establecer el compromiso que pueden suponer las suscripciones de pago.