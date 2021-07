Day of the Dead, El día de los muertos, es una nueva serie de Syfy cuyo estreno está previsto para el próximo octubre y, sí, se basa -o quizás habría que decir «se inspira»- en el clásico del padrino del subgénero zombi, George A. Romero; pero no, no es un remake.

Sé lo que estás pensando: «me encanta la fantasía pero, por favor, basta ya de superhéroes y zombis». Parte de razón no te falta: lo de los superhéroes es caso aparte, pero lo de los zombis, solo con The Walking Dead y derivados huele ya tanto como los cadáveres que pueblan sus escenarios. Sin embargo, viendo el tráiler de Day of the Dead, lo cierto es que recuerda más a cosas como Z Nation que al canon marcado a fuego por el maestro en la década de los ochenta del pasado siglo.

Este nuevo refrito de Day of the Dead, de hecho, recuerda incluso más a clásicos de la época que no se tomaban tan en serio a sí mismos, como El regreso de los muertos vivientes, que a lo que nos legó el propio Romero, de lo cual, siendo honestos, solo vale la pena la «trilogía» inicial: La noche de los muertos vivientes (Night of the living dead, 1968), que ya tuvo su terrible remake a principio de los noventa; Zombi (Dawn of the Dead, 1977), cuyo remake llegó una década más tarde de la mano del debutante Zack Snyder para redefinir el género; y El día de los muertos (Day of the Dead, 1985), considerada como la obra maestra de Romero.

Pero Day of the Dead no tuvo remake… ni lo va a tener, visto el tráiler de lo que nos traerá Syfy este otoño: una serie que roza la zeta más que la be, repleta de muertos vivientes, pero sin dramas existenciales que valgan y sí con una buena dosis de desenfreno carnicero con la que rellenar un rato de aburrimiento o varios. O eso sería lo deseable, ya que estamos, después de disfrutar, pero también sufrir, la obra de Robert Kirkmanc durante más de una década.

Además, estamos hablando de una serie de Syfy, con el permiso e Netflix, la cadena más criminal que existe en lo de cepillarse series sin miramientos se refiere, por lo que si Day of the Dead resulta ser un peñazo, no durará mucho. Te dejamos con el tráiler oficial.