Apple rediseña y destaca su tienda online en la web

Que Apple cierre y abra su tienda online no es nada sorprendente, en realidad lo hace al menos una vez por cada evento en el que va a presentar nuevos productos. Tanto es así que últimamente ya no tanto, pero sí que hubo un tiempo en el que la tienda cerrada con el mensaje «Estaremos de vuelta pronto» era la señal que muchos buscaban para confirmar que, efectivamente, se iba a producir algún lanzamiento durante el evento.

Lo que es más llamativo, y ha ocurrido en las últimas horas, es que Apple rediseñe por completo su tienda online, es decir, la accesible a través de su página web, y más aún que, por fin, la hayan hecho más accesible con una nueva entrada en el menú. Demos un ojo a estos cambios y, con ello, intentemos averiguar si nos están contando algo.

Lo primero, como seguramente ya habrás deducido si la has visto, es que la nueva tienda parece especialmente diseñada para ser visitada desde dispositivos táctiles. La subdivisión en bloques horizontales con scroll es la señal más clara de ello, puesto que este tipo de navegación resulta bastante más cómoda mediante una pantalla táctil que con un ratón. Y dada la importancia que concede Apple a la usabilidad y al diseño de las interfaces, esto nos invita a pensar que muchas ventas a través de la web se deben producir desde dispositivos con pantalla táctil.

Me llama la atención, no obstante, dado que a día de hoy Apple no cuenta con ordenadores con pantalla táctil. Esto es algo que parte de la comunidad lleva años pidiendo para los MacBook y para los iMac, pero hasta ahora la única respuesta por parte de Apple ha sido la Touch Bar en los MacBook Pro. Me pregunto si esto significa que se plantean algún cambio en este sentido, o que el volumen de compras que se produce desde la versión web en accesos desde sus ordenadores no es tan significativo como para que lo hayan tenido en cuenta durante el rediseño.

Otro aspecto llamativo es el orden de los productos. Un esperaría encontrar a la izquierda, en la posición más destacada, el iPhone, ¿verdad? Pues no, lo primero que vemos son los Mac. Con el salto de Intel a Apple Silicon los de Cupertino parecen haber pisado el acelerador en lo referido a sus ordenadores, y este posicionamiento parece destacar ese punto. A continuación encontramos iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, AirTag, Apple TV, HomePod Mini y, finalmente accesorios.

Al bajar encontramos varias secciones que parecen ser dinámicas no solo en lo referido a su contenido, sino que también invitan a pensar que pueden cambiar de posiciones entre sí, ser efímeras, discontinuas… Esto me parece muy interesante, me recuerda al formato de las páginas de servicios como Netflix, Prime Video y similares, que se actualizan constantemente, generando una sensación de mucho más dinamismo en el sitio.