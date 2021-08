EA y DICE han confirmado los requisitos de Battlefield 2042, la próxima entrega de la conocida franquicia de acción bélica que, tal y como apuntaban los primeros rumores, estará ambientada en un futuro no muy lejano.

Cuando empezaron a aparecer los primeros rumores sobre este título, vimos que algunas informaciones lo colocaban como una exclusiva para la nueva generación. Esos rumores entraron con fuerza, pero al final no se cumplieron. La verdad es que es totalmente comprensible, y es que, si EA y DICE hubiesen concebido el desarrollo de este juego como un título de nueva generación, los requisitos de Battlefield 2042 habrían sido elevados, y habrían renunciado a la enorme base de usuarios que retienen PS4-PS4 Pro y Xbox One-Xbox One X.

Al final, las compañías quieren obtener ingresos, y en este caso, para lograrlo, EA y DICE tienen que vender juegos. Es lógico pensar que venderás más unidades de un juego intergeneracional que de uno exclusivo para la nueva generación, ya que el segundo estará renunciando a una base de más de 166 millones de jugadores, cifra que representan, de forma conjunta, PS4-PS4 Pro y Xbox One-Xbox One X.

Requisitos de Battlefield 2042

Volviendo al tema de los requisitos de Battlefield 2042, la verdad es que son bastante asequibles, aunque no tenemos claro en qué condiciones podremos moverlo si solo llegamos a ese techo mínimo. Quiero pensar que el juego funcionará en 1080p y calidad media-baja de forma fluida, y es probable que si quedamos un poco por debajo a nivel de GPU podamos jugarlo sin problemas en 720p, pero hasta que no vea las primeras pruebas de rendimiento no puedo aseguraros nada.

Como de costumbre, vamos a ver los requisitos de Battlefield 2042 y a comentar los posibles errores de equivalencias, para que tengáis claro, de verdad, qué vais a necesitar para moverlo.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-6600K o AMD FX-8350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 560 o GTX 1050 Ti con 4 GB de memoria gráfica.

DirectX 12.

Conexión a Internet de 512 KB.

La GTX 1050 Ti es más potente que la Radeon RX 560, así que tenemos un error de equivalencia claro. Lo más cercano a esta sería la GTX 1050, aunque esta tiene solo 2 GB de memoria gráfica. En cuanto al procesador, el Core i5-6600K tiene un mayor IPC, pero el FX-8350 puede manejar ocho hilos.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 5 3600.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 5600 XT o RTX 2060.

8 GB de memoria gráfica.

DirectX 12.

Tenemos un error grave en este listado, ya que se recomienda una RTX 2060 o una RX 5600 XT, dos tarjetas gráficas que tienen un rendimiento similar en rasterización, pero el problema es que ninguna de ellas cumple con los 8 GB de memoria gráfica recomendados, ya que las dos tienen solo 6 GB. Para llegar a esos 8 GB, deberíamos contar con una RTX 2060 Super o una Radeon RX 5700.

También encontramos otro error importante en las equivalencias CPU, ya que el Ryzen 5 3600 está muy por encima del Core i7-4790, tanto por IPC como por conteo de núcleos e hilos, ya que el primero tiene 6 núcleos y 12 hilos y el segundo 4 núcleos y 8 hilos. La equivalencia correcta sería un Ryzen 5 1500X.

Os recuerdo que el lanzamiento de Battlefield 2042 tendrá lugar el 22 de octubre, y que será compatible con las tecnologías NVIDIA DLSS y NVIDIA Reflex. Esto quiere decir que el juego debería funcionar mejor con tarjetas gráficas NVIDIA, al menos en teoría, y que gracias al DLSS podremos mejorar el rendimiento sin hacer grandes sacrificios en términos de calidad de imagen. No sabemos si vendrá también con trazado de rayos, pero de momento todo parece indicar que no.