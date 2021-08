Hace ya tiempo que sabemos que WhatsApp estaba trabajando en la función de imágenes que se eliminan tras haber sido vistas una vez por su receptor. Ya te hablamos de ello a finales de junio y, solo dos semanas después, la función llegó a la versión de prueba de la app, momento que aprovechamos para contarte cómo funcionaba, si bien en aquel momento no sabíamos cuando se liberaría la función a la versión normal de la app, para permitir que todos los usuarios de WhatsApp pudieran emplearla.

Pues bien, la espera ha terminado y con la última versión del cliente de WhatsApp para iOS y Android la función ya está disponible. Ya la hemos probado y podemos confirmar que el funcionamiento es exactamente el mismo que ya vimos en la beta. El procedimiento para compartir una imagen será similar al empleado hasta ahora, pero una vez elegida la imagen podrás ver, en la parte derecha del recuadro para añadir un comentario, un 1 dentro de una circunferencia discontinua. Si lo pulsas seleccionarás esta función y, si lo has hecho por error, podrás volver a pulsar en el 1 para desactivarla.

Cuando tu contacto reciba la imagen no podrá verla directamente. En su lugar, se mostrará un recuadro en el que tendrá que hacer click para abrirla. Entonces se mostrará (sin límite de tiempo, al menos de momento) y, en el momento en el que la cierre, se identificará como un contenido ya visto y ni el remitente ni el destinatario podrán volver a verla. Lo que sí que quedará es constancia de su envío en la conversación.

Aunque las imágenes que se eliminan tras ser vistas solo llevan disponibles de manera general unas pocas horas, ya hemos podido ver menciones sobre un par de aspectos de la función que WhatsApp debería mejorar. No obstante, el primero de ellos es un tanto subjetivo, habrá quienes lo interpreten como un problema mientras que otros usuarios lo valorarán positivamente. El segundo sí que es un problema mayor, y como tal debe ser identificado y resuelto.

Cuando envías una imagen de este tipo a través de WhatsApp debes saber que tienen fecha de caducidad. Si no son abiertas en 14 día desde que se han enviado, el sistema las da por caducadas y su receptor ya no podrá abrirlas aunque no lo hubiera hecho anteriormente. Esto, como digo, a algunas personas les parece un problema, mientras que otras lo consideran una ventaja. Quizá lo más interesante sería ofrecer la posibilidad de ajustar la vigencia manualmente para cada envío.

El punto que sí que me parece más serio es que aunque las imágenes, efectivamente, solo se muestran una vez y después son destruidas, WhatsApp no cuenta con ninguna función para evitar que el receptor tome una captura de pantalla con la imagen y, ni siquiera, alerta al remitente de que el destinatario ha realizado una captura.

No hay que ser muy sagaz para imaginar que, entre otros usos, la función de imágenes que se eliminan tras verlas será empleada para compartir contenidos sensibles, dado que los remitentes confiarán en que WhatsApp no permite que el usuario pueda guardar las imágenes. Sin embargo, si el sistema no es capaz de bloquear las capturas de pantalla o, al menos, de alertar al remitente de las mismas, se puede estar creando una falsa sensación de seguridad que, más adelante, se puede volver en contra de los usuarios.