GPD-XP es la última solución para juegos en movilidad de GamePad Digital. Una compañía que en los últimos tiempos se ha hecho un nombre como fabricante de computadoras de mano y mini portátiles basados en Windows, pero que comenzó su andadura con dispositivos Android.

Ahora vuelve a sus orígenes seguramente animado por el anuncio del Steam Deck de Valve y el presumible impulso que este tipo de máquinas tendrá. Veremos. Otros muchos lo han intentado y han quedado por el camino. Algunos bajo Android y otros gigantes como Sony salieron del mercado y la única con éxito, Nintendo, tuvo que reinventarse con la Switch ante la caída espectacular de ventas de las 3DS.

La «inspiración» de la Nintendo Switch y sus controles Joy-con extraíbles es clara para crear esta GPD-XP que podríamos definir como «un móvil con mandos» (sin funciones de comunicaciones). La configuración de hardware es bastante discreta para una consola, aunque recordemos no está destinada a usar triple A si no juegos de Android.

Tiene su base en una pantalla de 6,81 pulgadas y su motor SoC será un MediaTek G95, acompañado de 6 Gbytes de RAM y 128 Gbytes de capacidad de almacenamiento. El dispositivo tiene una batería de 7.000 mAh y también una SIM para 4G, aunque solo para datos. Y es que esta máquina está diseñada como una consola de juegos portátil y no como un smartphone, por lo que no hay micrófonos para hacer llamadas, y no hay soporte para ellas ni para SMS. Si insertas una tarjeta SIM, solo podrás usarla para datos 4G.

Si lo anterior no conseguirá animar a muchos usuarios a comprarlo, lo mejor llega de sus accesorios para juegos, modulares, que se insertarán a ambos lados del dispositivo. El lado izquierdo aparentemente está fijo y contiene una palanca analógica, un D-Pad y tres botones para los controles de navegación tradicionales de Android.

El lado derecho, sin embargo, está conectado magnéticamente y se puede añadir un gamepad más tradicional o uno personalizado diseñado específicamente para juegos de tipo MOBA. En ambos casos, los controles físicos aparentemente se pueden asignar a áreas de la pantalla táctil, lo que será útil para los juegos que no son compatibles con estos controladores.

No se sabe cuándo estará disponible esta GPD-XP, seguramente a través de Indiegogo. Mucho menos impactante (aunque con enfoque distinto) que la reciente GPD Win Max 2021 anunciada como la computadora de mano más potente del mercado. Su precio sí será mucho más barato y se espera algo como 399 dólares.