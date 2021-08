ASUS ROG Phone 5S: Snapdragon 888+ y hasta 24 gigas de RAM

Smartphones como el cada vez más cercano ASUS ROG Phone 5S no dejan de sorprenderme. No es ya por la comparación con teléfonos de hace unos años, o con ordenadores de hace ya algunas generaciones, no. Es que los comparo con el portátil con el que trabajo habitualmente, y resulta que sus prestaciones, las de los smartphones para gaming, están por encima de las de un ordenador con el que incluso puedo jugar a Microsoft Flight Simulator con soltura.

El último ejemplo, dentro del catálogo de ASUS, lo tuvimos en marzo, con la presentación de los ASUS ROG Phone 5, de los que ya te hablamos largo y tendido en su momento. Y ahora, repitiendo el ciclo de vida que ya vimos con el modelo 3 y su actualización, el 3S, parece que ya nos encontramos bastante cerca de la llegada del AUS ROG Phone 5S, con algunas novedades con respecto a su predecesor.

Según podemos leer en Gizchina, el ASUS ROG Phone 5S podría ser presentado tan pronto como mañana mismo, si bien en un primer momento solo llegaría al mercado chino. No obstante, podemos dar prácticamente por seguro que poco tiempo después dará el salto a otros mercados, con suerte también al español.

Sea como fuere, lo que nos cuentan las filtraciones de este inminente ASUS ROG Phone 5S es que plantearía tres mejoras con respecto al Phone 5, que lo hacen todavía más atractivo. La primera, como ya hemos destacado en el título, es un cambio de SoC, que en el modelo de principios de año era un Snapdragon 888, y que en esta revisión pasaría a ser un Snapdragon 888 Plus. Como ya sabrás, la versión Plus es una revisión del modelo presentado a principios de año, que aporta algunas mejoras de rendimiento.

El ASUS ROG Phone 5S también tiene una novedad destacable, aunque debemos tener en cuenta que tiene un poco de truco. La novedad es que podría alcanzar los 24 gigas de RAM. Pero lo haría, como ya estamos viendo en otros topes de gama, gracias a la RAM virtual. En concreto, en este caso sumaríamos a los 18 gigas del tope de gama del Phone 5, seis gigas adicionales que saldrían de la memoria de almacenamiento del teléfono.

Este sistema permite incrementar sustancialmente el rendimiento y, dado que hablamos de smartphones con una capacidad de 512 gigas, seis de ellos apenas se notan, y permiten dar ese salto sin que suponga un importante incremento en su precio. Personalmente pienso que apenas si hay casos en los que se le pueda sacar todo el partido a 22 gigabytes de RAM en un móvil, y pienso que ese incremento de precio no habría estado justificado. Sin embargo, con esta solución, creo que el ASUS ROG Phone 5S ha tomado el camino más acertado.

Otra novedad tiene que ver con su pantalla, más concretamente con la frecuencia de refresco. El Phone 5 puede llegar hasta los 144 hercios, y en esta misma marca se quedará el ASUS ROG Phone 5S. La diferencia, no obstante, se encuentra en los escalones. La pantalla del Phone 5 puede actualizarse a 60, 120 y 144 hercios, pero el Phone 5S incluirá una nueva frecuencia, 90 hercios. De este modo, los contenidos para los que los 60 se quedaban cortos pero en los que 120 era un exceso, podrán mostrarse a 90 hercios, lo que supondrá un ahorro de batería.

No hablamos, por lo tanto, de una revisión mayor, esa la esperamos para el año que viene. Sin embargo, el salto del Phone 5 al ASUS ROG Phone 5S sí que resulta atractivo y, sobre todo, mantiene la oferta de smartphones gaming de ASUS en lo más alto.