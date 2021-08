EA indigna a los jugadores al retirar varios juegos de GOG

Yo hay cosas que no entiendo, y la innecesaria polémica en la que se ha visto sumergida EA entra en esa lista. Claro, que a veces, cuando escuchas las explicaciones todo te queda un poco más claro y, aunque se haya cometido un error, te pones en la piel de la otra parte y terminas por entenderlo. Así es como se suelen solucionar los conflictos. ¿Y en este caso ha ocurrido eso? Pues lo siento mucho, pero me temo que no, las explicaciones me han dejado todavía más confundido, si bien es cierto que los pasos dados me parecen elogiables.

¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que EA contactó con GOG para pedir la retirada de cuatro juegos clásicos: Ultima Underworld 1 y 2, Syndicate Plus y Syndicate World. Por si no lo sabes, GOG (Good Old Games), tienda perteneciente a CD Projekt Red, los creadores de The Witcher y Cyberpunk 2077, hace honor a su nombre, ofreciendo juegos clásicos por precios muy competitivos. Obviamente no están todos, pero el catálogo es muy completo, al punto de que resulta difícil no encontrar algún título que te robara muchas horas de vida hace ya una buena tira de años.

¿Por qué funciona tan bien GOG? Pues porque muchos de esos juegos siguen contando con el cariño de los jugadores, buena parte de los cuales los siguen jugando a día de hoy, incluso en casos en los que es necesario emplear algún sistema operativo antiguo o realizar algunas modificaciones para que funcionen. Por eso tiene tanto sentido mantener los juegos clásicos en esta tienda, y por eso cuesta entender las razones por las que EA decidió eliminarlos de la tienda.

La reacción, ya la puedes imaginar, las comunidades de usuarios de los cuatro juegos han entrado en cólera, pidiendo a EA explicaciones por la retirada de los títulos. Y tanta ha sido la presión que han realizado que, según podemos leer en MSPowerUser, la compañía se ha visto obligada a dar marcha atrás, pidiendo a GOG que lo vuelva a añadir a la tienda y, además, que lo ofrezca de manera gratuita a todos los usuarios. Las cosas como son, hay que reconocer que la respuesta de EA ha sido bastante positiva.

Lo que no termino de entender es la razón para eliminar los juegos. Es decir, en títulos que son exclusivamente multijugador, sí que tiene sentido que con el tiempo sean retirados, pues el coste de mantener la infraestructura para soportar el juego online termina por no ser rentable. Sin embargo, en juegos en los que el online o no está presente o es solo una parte, como ocurre en estos casos, es difícil justificar la retirada de la tienda.

¿Y a qué me refería con lo de las explicaciones? Pues que, según ha contado EA, han puesto en marcha un proceso que considera la perspectiva del jugador a la hora de tomar decisiones, y la razón de este problema habría sido que este proceso no se tuvo en cuenta en la eliminación de estos títulos. Ahora bien, salvo en títulos en los que haya constancia de que no queda nadie interesado, ¿qué necesidad hay de eliminarlos, y qué perspectiva puede aportar ese proceso que no sea «siempre es posible que alguien lo quiera»?