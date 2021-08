Panay muestra el nuevo Paint de Windows 11

El nuevo Paint de Windows 11 es una de las aplicaciones nativas que está renovando Microsoft para su próximo sistema operativo, dentro del software propio que entrega instalado por defecto y que ahorra la instalación de software de terceros para determinadas tareas.

Paint es uno de los grandes clásicos de este grupo ya que forma parte del mismo desde el Windows 1.0 de 1985 y ha venido incluyéndose en las sucesivas versiones con la excepción del lanzamiento del Paint 3D que estaba destinado a reemplazarlo. Este tipo de tecnologías 3D han sido un fiasco en el mercado de consumo y Microsoft volvió a retomar la aplicación original.

El nuevo Paint de Windows 11 llega como la versión moderna de este editor de imagen. En consonancia con los cambios visuales y de interfaz del sistema, por lo que hemos visto hasta ahora los cambios son más estéticos y de usabilidad que de funciones, pero seguramente no sea necesario más. Es un editor básico, fácil de usar, y para el usuario que necesita más, hay una decena de aplicaciones gratuitas que se pueden usar como soluciones intermedias a las más completas del sector, Photoshop si hablamos de comerciales o Gimp si buscamos software de código abierto y gratuito.

Panos Panay, el director de producto de Microsoft, está publicando en Twitter avances de esas aplicaciones propias que incluirán en Windows 11. Todas tienen en común la pretendida integración con el lenguaje de diseño del sistema, las esquinas redondeadas y las variantes con el tema claro u oscuro del sistema.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV

— Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021