Xbox Game Pass cerrará agosto con 9 nuevos títulos

Microsoft sigue engordando el catálogo de Xbox Game Pass demostrando, como ya hemos comentado en otras ocasiones, que su apuesta por el servicio de suscripción está fuera de toda duda. Los números que manejan en Redmond deben ser tremendamente positivos, puesto que no dejan de añadir nuevos juegos, muchos de ellos de primera línea y triple A. Algo que, a su vez, hace que el servicio se vuelva más atractivo para nuevos usuarios, trazando un círculo de lo más virtuoso.

Desde su lanzamiento, Microsoft añade nuevos juegos cada mes, y por norma general los anuncia cada quince días, una lista a principios de mes y otra a mitad del mismo. Y en este caso, la lista que completa los títulos de agosto que se suman a Xbox Game Pass es, sin duda, de lo más destacable. Veamos qué juegos son.

Lo más llamativo, con diferencia, es el debut del esperado Humankind, que llega a Xbox Game Pass de manera simultánea a su debut en el mercado. Muy pronto publicaremos un completo análisis sobre el juego, pero de momento ya podemos decir que si te gusta la estrategia, sin duda lo vas a disfrutar. Podrás combinar hasta 60 culturas diferentes para crear tu propia civilización y llevar a tu pueblo de la Edad Antigua a la Edad Moderna. Ya está disponible en su versión para PC.

También ya disponibles para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, han debutado hoy en la nube de EA Play (servicio incluido con este nivel de suscripción del servicio) tres títulos muy destacables:

Need for Speed Heat

Star Wars Battlefront II

Star Wars Jedi: Fallen Order

Estos son los títulos nuevos que ya puedes encontrar en la suscripción, pero quedan otros cinco que se irán sumando al catálogo de Xbox Game Pass a lo largo de lo que queda de agosto.

El primero en debutar será Recompile, que llega a las tres plataformas a las que llega el servicio, PC, nube y consola. Te pondrás en la piel de un algoritmo semi-inteligente que debe esforzarse para sobrevivir en un entorno 3D.

También desde mañana mismo, y también para las tres plataformas, llegará Train Sim World 2, un prestigioso y popular simulador ferroviario. No puedo decir mucho más, ya que éste es un género que te gusta o que te genera un rechazo enorme. Me incluyo entre los primeros, así que seguramente será de los primeros que pruebe.

Completando la lista de juegos que llegarán mañana a Xbox Game Pass, y en este caso también a las tres plataformas, es Twelve Minutes, un thriller interactivo que también acaba de debutar en el mercado y que está cosechando unas críticas realmente excepcionales. Cuanta con las voces de McAvoy, Daisy Ridley y Willem Dafoe y plantea una situación en la que tendrás que lograr salir de un bucle.

Más adelante, el 25 de agosto, viviremos la llegada de Psychonauts 2 (de nuevo a las tres plataformas), un divertido y alocado juego de plataformas con un guion realmente sorprendente, lleno de elementos extravagantes y otros muchos elementos que te mantendrán sumido en un constante desconcierto.

Y para cerrar los estrenos del mes en Xbox Game Pass, Microsoft ha elegido un título que sorprenderá y alegrará a muchos, el más que el esperado remake de Myst llegará a las tres plataformas el próximo 26 de agosto. Si ya jugaste al clásico, poco hay que te podamos decir, y si no lo conoces, lo mejor es preservar el misterio para que lo descubras cuando lo juegues, algo que sin duda merece la pena.

Debo reconocer que hay meses en los que los nuevos títulos de Xbox Game Pass no me han llamado tanto la atención, pero este cierre de agosto, de verdad, me ha dado muchas alegrías, y me hace tener claro que, al menos un mes más, amortizaré sobradamente la cuota mensual del servicio.

