Apple está preparando el lanzamiento de los iPad 2021, que si se confirman los rumores serán presentados en septiembre, al igual que los iPhone 13. Apple es el fabricante que más tablets vende, pero quiere más y se ha puesto el objetivo de vender 60 millones de unidades este año.

El último iPad Pro pasa por ser la tableta electrónica más avanzada del mercado. El problema es el precio, exigiendo un desembolso mínimo de más de 879 euros y otros 300 y pico más si quieres el Magic Keyboard. El tope de gama, con el teclado, supera los 2.000 euros. Y son muchísimos euros para un dispositivo que no deja de ser un tablet por mucho que el marketing de Apple insista en su capacidad de «reemplazar PCs».

Cubierta la gama alta, Apple piensa en la ‘vuelta al cole’ y en la necesidad de nueva infraestructura para aumentar ventas y lograr ese objetivo ambicioso de las 60 millones de unidades que cita la industria asiática donde se ensamblan.

iPad 2021

Apple tiene donde elegir a la hora de lanzar tablets económicos y si no lo hace con más asiduidad es por no canibalizar los modelos Pro.

iPad 9ª Gen

En septiembre de 2020, Apple comercializó el iPad base por 329 dólares, con un precio reducido a 299 dólares para estudiantes e instituciones educativas. Es probable que el nuevo modelo tenga un mejor rendimiento de proceso y gráficos gracias a uno de los nuevos SoC propios que está desarrollando.

Desde Bloomberg, se apuesta también por un diseño similar a lo conocido con algunos cambios para este iPad que estrenaría la novena generación. Un diseño más delgado y con menos biseles de pantalla, una sola cámara frontal, un botón de inicio físico y un panel de visualización rectangular. Mantener el mismo diseño básico permite a Apple maximizar su margen de beneficio mientras continúa mejorando la experiencia del iPad con software y más rendimiento.

iPad mini 6

El tablet más pequeño y económico de Apple, es para el que más información oficiosa tenemos. Tendría un tamaño de 9,15 pulgadas. Un importante aumento desde los 7,9 pulgadas del modelo actual, siguiendo la tendencia de aumentar diagonales de pantalla manteniendo la misma huella del dispositivo (dimensiones actuales de 203,2 x 134,8 x 6,25 mm) gracias a un recorte de biseles que le hace mucha falta al iPad mini.

También cambios relevantes en su interior, con el SoC Apple A15 al frente. Sería la primera vez que esta versión del tablet utilizaría el mismo chipset de la generación actual de iPhone y no una versión rebajada. También ofrecería soporte para el lápiz óptico Apple Pencil. Se habla de un sensor de huellas digitales debajo de la pantalla, aunque no es probable teniendo en cuenta que este tipo de tecnologías no ha llegado todavía a los iPhones.

El nuevo iPad mini 6 estrenará conectividad USB Tipo C. De manera similar a los cambios para iPad Pro y el último iPad Air, ello abrirá el iPad mini a una amplia gama de periféricos y accesorios más allá del conector Lightning que usa el modelo actual.

Tendremos noticias oficiales de estos iPad 2021 en septiembre. Y seguramente un renovado iPad Air. Será en el mismo evento de presentación de los iPhone 13 o en uno dedicado. En juego esos 60 millones de iPad que vender. Una bestialidad en tablets para un solo fabricante.