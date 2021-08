Quizá recuerdes que hace unas semanas, a principios de mes, te hablamos de una subasta de productos históricos de Apple, aunque en la misma también podíamos encontrar otro tipo de elementos de lo más diversos, con topes particularmente estrambóticos como una pelota de beisbol firmada por Steve Wozniak. El tope de gama de la subasta era, en principio, un Apple I en excelente estado de conservación, acompañado de otros dispositivos también históricos de la marca.

Pues bien, hace unas horas la subasta ha concluido y ya sabemos el precio que pagarán sus compradores por todos los productos subastados. Y aunque ahora veremos los más destacables, te adelanto que hay alguna sorpresa. ¿La más destacable? Pues que en contra de todas las previsiones, el Apple I no ha sido el que ha alcanzado la mayor puja, ni siquiera el segundo y, es más, su valor se ha quedado por debajo de lo estimado por los organizadores de la subasta.

No ha sido barato, tampoco estoy diciendo eso, pero si su precio de salida eran 50.000 dólares, la casa de subastas esperaba que finalmente se adjudicara por más de 450.000 dólares y, en este caso, afinaron bastante, puesto que su afortunado comprador, tras 15 pujas, se ha podido hacer con su propiedad con una puja de 464.876 dólares, alrededor de 398.135 euros al cambio actual. Dado que se han llegado a vender unidades por más de medio millón de dólares, y que este Apple I contaba con bastante material extra, sin duda parece una buena compra.

Sin embargo, y como ya indicaba al principio, no ha sido el objeto más caro de la subasta. ¿Recuerdas que cuando te hablamos de la subasta, terminamos mencionando la dedicatoria de Steve Jobs y Mike Markkula en el manual de un Apple II? Pues ese manual ha sido una de las grandes sorpresas. La casa de subastas estimaba su valor final de venta en algo más de 25.000 dólares pero, 46 pujas después, finalmente ha sido adjudicado por 787.484 dólares. Sí, has leído bien.

Y si he dicho que el Apple I no ha sido el primero ni el segundo, ¿qué objeto ha obtenido la medalla de plata? Pues prepárate, porque o eres muy mitómano o te vas a caer de la silla. Resulta que en 1983 una persona llamada L. N. Varon escribió a las oficinas de Apple para pedir un autógrafo de Steve Jobs. Como respuesta obtuvo una carta en papel con membrete de Apple Computer Inc., con el siguiente texto:

Dear M. Varon:

I’m honored that you’d write, but I’m afraid I don’t sign autographs.

Sincerely,

Steven P. Jobs

Chairman

Board of directors

Todo el texto está escrito a máquina pero… efectivamente, estaba rubricada personalmente por Jobs. De este modo, el creador de Apple al mismo tiempo mantenía su costumbre de prodigarse muy poco con los autógrafos, pero por otra parte satisfacía parcialmente la petición de M. Varon. Pues bien, esta carta se ha subastado y, tras 55 pujas, finalmente se ha adjudicado por nada menos que 479.939 dólares. RR Auction esperaba que su precio se situara algo por encima de los 10.000 dólares.

No le ha ido tan bien a otros objetos, que no han alcanzado los valores previstos. Un ejemplo claro de ello es un ordenador Apple II con monitor, dos disqueteras externas y demás material. Se esperaba que su precio se situara por encima de los 4.000 euros, pero su feliz comprador no tendrá que rascarse el bolsillo, puesto que finalmente ha logrado hacerse con él por «solo» 2.273 dólares.

