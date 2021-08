Microsoft en Gamescom 2021: ¿con qué nos han sorprendido?

Aunque oficialmente la Gamescom 2021 comenzará, mañana, Microsoft ha querido adelantarse a la inauguración y hoy, durante hora y media, ha compartido algunas novedades sobre lo que nos tiene reservado para los próximos meses, obviamente con la vista puesta en la próxima navidad. Y por lo que hemos podido ver, y aunque algunos juegos obviamente se venderán de manera independiente, Xbox Game Pass se encuentra, cada día más, en el epicentro de la estrategia de Microsoft. Más, incluso, que su nueva generación de Xbox, luego te explico la razón por la que digo esto.

Sí que diré que, aunque se ha producido algún anuncio, no ha sido una presentación comparable a la del E3, a la que los de Redmond llegaron con un buen conjunto de novedades. En este caso no ha habido sorpresas (aunque sí noticias agradables) y, aunque va en gustos, reconozco que el evento se me ha hecho un tanto lento. No diré que Microsoft haya tirado de relleno, pues los contenidos estaban justificados, pero sí que me quedo con el sabor de que haber concentrado todo lo que han anunciado en una hora, le habría aportado mucho más ritmo a la presentación. No obstante, confieso que los últimos minutos, los dedicados a Forza Horizon 6, compensan todo lo demás.

Pero hablemos de juegos, de los juegos que hemos podido ver en este evento. Y lo primero que hemos visto ha sido un nuevo tráiler de Dying Light 2 Stay Human, un escalofriante juego de mundo abierto que debutará el próximo 7 de diciembre en todas las plataformas, y que Microsoft traerá a Xbox Game Pass desde el día de lanzamiento:



El siguiente protagonista ha sido Microsoft Flight Simulator. Como ya te contamos hace unos días, su World Update 6 se ha retrasado un par de semanas, un tiempo extra que se ha tomado Asobo para poder pulir los nuevos mapas y misiones. Esta actualización se centra en Alemania, Austria y Suiza y, a tenor de lo que hemos podido ver en el teaser, la espera va a merecer la pena:



Pero no es esta la única novedad del simulador de vuelo de Microsoft. Además de adelantar que el más que esperado F-18/A llegará como un DLC gratuito el mismo día del estreno de Top Gun: Maverick, la esperada secuela del clásico de los ochenta, también nos han adelantado que de la mano del World Update 6 también debutará un avión histórico, el alemán Junkers JU-52, una aeronave absolutamente clave en la historia de la aviación. Reconozco que este homenaje a la historia de la aviación me ha pillado por sorpresa, y me parece maravilloso.

Siguiendo con Microsoft Flight Simulator, también nos han contado que al tiempo que miraban al pasado, también lo hacían al futuro y, como muestra de ello, han estado trabajando con Volocopter, una empresa alemana que está desarrollando un eVTOL, una especie de dron pensado para ser empleado como taxi en entornos urbanos, y que también tendrá cabida en el simulador de Microsoft a partir de noviembre:

¿Aún quieres algo más de Microsoft Flight Simulator? Pues no te preocupes, porque por momentos ha parecido que iba a ser el protagonista absoluto del evento (y con razón, pues son muchas y muy interesantes las novedades presentadas). Y es que el bloque se ha cerrado con el anuncio de la llegada del multijugador competitivo al simulador. Esto se produce tras la colaboración suscrita con la Reno Air Racing Association (RARA), que replicará su competición de vuelo en Microsoft Flight Simulator:

Tras tanta alta definición, mapas hiperrealistas y demás, ha llegado el momento dedicado a los juegos más humildes. Hablo de los indies, claro, que en este caso tienen un extra de humildad, pues llegan de la mano de Humble Games. Y es que diez de sus juegos se sumarán al catálogo de Xbox Game Pass el mismo día de su lanzamiento:

Tras este anuncio, la presentación se ha centrado durante unos minutos en Age of Empires IV. Sin embargo, prácticamente todo el tiempo se ha dedicado a explicar cómo han estudiado y reproducido el funcionamiento de un trabuquete, un arma de asedio presente en el juego. esta parte reconozco que me ha parecido interesante, pero un tanto fuera de lugar. Especialmente porque estaba esperando algún tráiler o imágenes del juego, pero han brillado por su ausencia.



Xbox Game Pass en Xbox One y Xbox Series

Y aquí es cuando ha llegado uno de los anuncios más interesantes de todo el evento. Microsoft ha anunciado que Xbox Cloud llegará a Xbox One y Xbox Series a finales de año para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate. Ya sabrás, porque te informamos puntualmente de ello desde hace tiempo, que el servicio de juegos en la nube de Microsoft se va nutriendo constantemente de nuevos títulos. Basta con dar un ojo a las novedades de cada quincena, para comprobar que la inmensa mayoría de ellas llegan al servicio en la nube.

Por esto decía, al principio, que Microsoft parece priorizar Xbox Game Pass incluso sobre sus consolas. Y es que una de las razones de actualizarse a un nuevo modelo es poder disfrutar de los lanzamientos a la mayor calidad. Con este lanzamiento, los usuarios de Xbox One ya no se verán tan forzados a ello, siempre que se suscriban a Xbox Game Pass. Esto puede lastrar las ventas de consolas pero, a cambio, mejorar aún más los números del servicio de suscripción. Dedicaremos más tiempo a recapacitar y analizar este bombazo de Microsoft, pero ya te adelanto que me ha dejado muy, muy sorprendido.

Pero bueno, volvamos a los juegos, y lo siguiente que hemos visto ha sido el anuncio de Cult of the Holy Detonation, un DLC para Wateland 3 que llegará el próximo 5 de octubre.

Tras el mismo, ha llegado un interesante anuncio: Making Myhem, un evento que está teniendo lugar en Sea of Thieves, y que entre hoy y el próximo nos permitirá ganar un barco inspirado y diseñado con la colaboración de los creadores de Borderlands. Aunque no he llegado a jugarlo, es un título que me llama la atención, y seguramente intentaré sacar unas horas para hacerme con el barco de recompensa:

¿Echabas de menos algunos zombies más en la presentación? Pues no te preocupes, que Microsoft se ha adelantado a tus deseos y, en respuesta, lo siguiente que hemos podido ver ha sido un tráiler de State of Decay 2: Homecoming, la vuelta a la saga de un mapa que llegará el 1 de septiembre a State of Decay 2: Juggernaut Edition:

El siguiente anuncio ha sido el más lejano en el tiempo: Stray Blade, un RPG de acción de 505 Games y Point Blank Games que debutará en todas las plataformas en 2022. Todavía no sabemos demasiado de este juego, pero a juzgar por lo que hemos podido ver en el tráiler, promete acción para dar y regalar:

¿Qué piensas de los juegos de estrategia en consola? Te confieso que yo suelo tener sentimientos encontrados, sin duda por culpa de la saga Civilization, una obra maestra para PC que siempre me ha dejado bastante frío en sus adaptaciones a otras plataformas. Sea como fuere, Crusader Kings III para Xbox tiene tan buena pinta que podría hacer que me replanteara mi opinión:

Y llegamos a otro de mis momentos favorito de esta presentación de Microsoft. Hablo, por supuesto, de Psychonauts 2, que debutará en Game Pass para las tres plataformas mañana, 25 de agosto. Además del tráiler hemos podido ver una entrevista a Tim Schafer, lo que por sí mismo ya justificaría todo el evento. Con lo que hemos visto hoy, y con todo mi respeto al resto de títulos, creo que es la mejor inclusión al catálogo del servicio de juegos de Microsoft de todo el mes… y mira que hay otros títulos de lo más destacables:

Uno de los juegos más enigmáticos de esta presentación de Microsoft ha sido, sin duda, The Gunk. Presentado hace unos meses, hoy finalmente hemos podido ver algo de su gameplay, que nos habla de un juego de exploración en el que tendremos que actuar como limpiadores de un extraño universo. Debutará en diciembre de este año:

Y el broche de oro del evento de Microsoft lo ha puesto el título que todos estábamos esperando. Hablo, indudablemente, de Forza Horizon 5, la rama más arcade de la franquicia Forza, que además de llegar con una edición exclusiva del mando de Xbox, promete velocidad y acción a raudales, por lo que podemos deducir del gameplay con el que ha concluido la presentación:

Así, visto en resumen, es indudable que ha sido una presentación muy interesante, y que el cierre con Forza Horizon 5 ha sido una jugada muy inteligente por parte de Microsoft, pues saben a la perfección que es un título muy esperado por sus aficionados. Unos usuarios que, tras ver estos ocho minutos de gameplay, seguramente ya estarán contando los días hasta el próximo 9 de noviembre.

