Gamescom 2021: resumen de la inauguración

Aunque NVIDIA y Microsoft hicieron ayer sus anuncios de la Gamescom 2021, oficialmente la convención comienza hoy, y se extenderá hasta el próximo viernes. Así, hoy era el día de la inauguración, que ya prometía venir bastante cargada de novedades en forma de anuncios, fechas, etcétera. Y sin duda alguna han querido estar a la altura, pues a lo largo de las nada menos que dos horas, el ritmo de anuncios ha sido constante. Tanto que confieso que he llegado a perder la cuenta de los títulos que han estado presentes. Para evitar que esta noticia se haga eterna, haremos selección de lo más destacable.

En algunos casos hemos podido ver tráilers, en otros algo de gameplay. Se han anunciado juegos, expansiones, se han dado los premios Gamecom 2021 a los juegos del año… un tour de force que intentaré reseñar sin dejarme nada en el tintero. A diferencia de la conferencia de Microsoft, en la que los tráilers, teasers y gameplays iban siendo inmediatamente publicados en la cuenta de Xbox en YouTube, en este caso la organización no los ha subido de este modo.

Nuestra intención, al empezar a escribir esta noticia (bueno, y durante buena parte de su desarrollo) era incluir videos de lo que hemos podido ver en el evento. Sin embargo, y dado que la organización de la Gamescom 2021 no los ha subido de manera individual, teníamos intención de poner el vídeo del evento con diversas marcas de tiempo, para que pudieras ver directamente los contenidos indicados. Sin embargo, en la presentación aparece contenido de Sony, y la multinacional japonesa ha decidido bloquear el acceso al mismo desde nuestro país:

Así, cuando llevábamos añadidos ya unos cuantos cortes de la Gamescom 2021, nos hemos encontrado con este mensaje en todos ellos. Reconozco que me sorprende mucho esta acción por parte de la compañía, y quiero pensar que ha sido un error que se solventará en unas horas o tal vez un par de días. Sin embargo, debido a esta limitación, no será posible añadir cortes de vídeo. De veras que lo sentimos. Pero bueno, demos un repaso a lo más interesante.

¿Y con qué ha comenzado la Gamescom 2021? Pues nada menos que con un reboot de Saints Row, que después de varios episodios, pretende volver a sus orígenes. Hemos podido ver un tráiler y, tras la entrevista posterior, un pequeño vistazo al gameplay. Su fecha prevista de llegada al mercado es el 25 de febrero de 2022.

Cuando todavía nos estábamos recuperando del ritmo de Saints Row, Los Vengadores han hecho acto de presencia en la Gamescom 2021 con Marvel Midnight Suns, un RPG táctico en el que tendrás la posibilidad de personalizar a tus superhéroes. Tras su desarrollo se encuentra el veterano estudio Firaxis y llegará al mercado en marzo del año que viene.

Si hace algo más de una semana pudimos ver el teaser de Call of Duty: Vanguard, que como ya pudimos ver en su presentación se desarrollará en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en la Gamescom 2021 hemos podido ver el juego en acción. Llegará al mercado el 5 de noviembre.

El siguiente anuncio ha sido un tanto desconcertante. Y es que ayer tuvo lugar el evento de Microsoft en la Gamescom 2021 y, en opinión de todo el mundo, la gran ausencia fue Halo Infinite, un título clave para la compañía. Hoy, sin embargo, sí que ha estado presente, con el anuncio de que los modos de campaña y multijugador llegarán el próximo 8 de diciembre. Y, junto a ellos, ediciones especiales de Xbox Series y del Xbox Elite wireless controller.

Tras cuatro títulos triple A, ha llegado el momento de un desarrollo más humilde, Cult of the Lamb, de Devolver Digital y Massive Monster, un llamativo roguelike que combina una estética pretendidamente dulce con una base argumental bastante más oscura. Es, de todos los títulos que han presentado, uno de los que más ganas tengo de probar. Su lanzamiento está previsto para el año que viene.

A continuación hemos visto Midnnight Fight Express, un título de acción publicado por Humble Games, que llegará al mercado en verano de 2022 y que ha sido desarrollado por una única persona. Y después ha llegado un momento sensacional de esta Gamescom 2021, el de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un beat’em up con estética noventera en el que las tortugas contarán con una compañera de lucha, nada menos que April O’Neal.

A continuación hemos visto el juego de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y lo siguiente ha sido una gran noticia, y es que para celebrar el vigésimo aniversario de Super Monkey Ball, el próximo 5 de octubre llegará al mercado Super Monkey Ball Banana Mania, un título tan trepidante como sus predecesores, con 12 juegos que, al menos en un primer vistazo, prometen ser tan desquiciantes como en los títulos anteriores.

El siguiente anuncio de la Gamescom 2021 ha sido Splitgate, un shooter en primera persona free to play que aporta un giro muy interesante al incluir portales. Y tras este hemos podido ver Riders Republic, un juego de descensos a toda velocidad en múltiples disciplinas deportivas. Se encuentra en beta abierta, desde hoy hasta el 28 de agosto. Y de nuevo otro free to play, Century: Age of Ashes, en el que el protagonismo absoluto lo tendrán los dragones.

Una muy llamativa sorpresa ha llegado con el anuncio de Strikerz Inc., un juego de fútbol con el ambicioso propósito de darle un giro a un sector claramente dominado por FIFA. Algo que resulta aún más sorprendente si tenemos en cuenta que se trata de un free to play que, dice, viene a traer el juego limpio. Si consigue hacerse con un hueco, esta Gamescom 2021 deberá ser recordada por esto.

Aquí ha llegado un momento muy esperado desde que en el inicio de este acto de la Gamescom 2021 se mencionó este juego. Hablo de Lego Star Wars The Skywalker Saga, otro proyecto tremendamente ambicioso, pues por lo que hemos podido ver abarca las nueve películas de la saga. Sí, desde el episodio I hasta el episodio IX. Su aspecto es de lo más prometedor, y su llegada está prevista para primavera del año que viene.

El siguiente juego en saltar a la palestra ha sido Synced: Off-Planet, un shooter multijugador postapocalíptico de Tencent Games y tras él ha llegado The Outlast Trials, un juego solo apto para jugadores con los nervios de acero o que disfruten pasando mucho miedo. Llegará en 2022.

Lo siguiente que ha ocurrido en la Gamescom 2021 todavía no sé explicarlo bien. Bueno, ni siquiera sé explicarlo mal, así que mejor te dejo el tráiler con lo que parece ser gameplay real de Dokev, esta fantasía kpop que, con diferencia, ha sido lo más sorprendente de esta Gamescom 2021. Diría que me muero de ganas de jugarlo, pero es que en realidad todavía no tengo ni idea de cómo se juega

Pero no solo de fantasías kpop vive el gamer, así que lo siguiente ha sido el esperado Jurassic World Evolution 2, que ya tiene fecha de lanzamiento, el próximo 9 de noviembre. Y seguimos con fechas de títulos muy esperados, con el 7 de octubre como fecha para la llegada de Far Cry 6. Y cerramos este bloque con Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, que entrará en early access en Steam el próximo 7 de septiembre.

Los aficionados a los gestores de parques de atracciones pueden estar contentos, y es que Park Beyond, que verá la luz en algún momento del año que viene, promete revitalizar el género con atracciones imposibles. También tenemos ya fecha para Jett: The Far Shore, una aventura interestelar, que debutará el 5 de octubre. Y a continuación se ha producido un momento extraño, pues en el espacio reservado a Horizon Zero Dawn Forbidden West solo ha servido para confirmar un ya más que esperado retraso. Finalmente llegará al mercado el 18 de febrero de 2022.

New World, el juego de Amazon Games entrará en beta abierta entre el 9 y el 12 de septiembre, por lo que si tienes curiosidad, podrás aprovechar esos días para probarlo. Y si pensabas que no habías tenido suficiente de Marvel en esta Gamescom 2021 con Midnight Suns, estás de enhorabuena, porque desde hoy mismo ya está disponible para Android e iOS Marvel Future Revolution, un RPG de mundo abierto free to play.

El siguiente punto ha sido muy interesante, y es que para mostrar Tales of Arise, la popular violinista Lindsey Stirling ha amenizado musicalmente este evento de la Gamescom 2021. Momento tras el cual ha llegado una sorpresa para los usuarios de Nintendo Switch: Jumanji: The Curse Returns.

Lost Judgment, continuación de Judgment, del universo Yakuza, se estrenará el próximo 21 de septiembre. Y lo siguiente ha sido encontrarnos, por sorpresa, con el DJ Deadmau5, que ha presentado personalmente Oberhasli, un juego dentro de Core, el juego que permite crear juegos en su interior. Y por sí querías aún más ritmo, lo siguiente ha sido el anuncio de El Libro de la Selva, para un evento que tendrá lugar entre el 3 y el 12 de septiembre. A continuación hemos podido ver gameplay de Replaced, un plataformas 2,5D con un pixelart muy aparente.

Y entonces ha llegado otro momento sorprendente de Microsoft. ¿Recuerdas que ayer, en su evento, al hablar de Age of Empires 4 nos mostró un pequeño reportaje sobre las armas de asedio, y nos dejó con ganas de imágenes del juego? Pues bien, hoy sí que hemos podido ver algo de gameplay del esperado RTS de Microsoft. ¿Por qué en la inauguración de la Gamescom 2021 y no en su propio evento? Eso me gustaría a mí saber.

El lanzamiento de Valheim, hace ya unos meses, fue particularmente exitoso, con hasta siete millones de copias vendidas en la actualidad. Sus usuarios están de enohabuena, puesto que el próximo 16 de septiembre llegará su primera expansión, Valheim Heart & Home. Tras el mismo hemos podido ver algo de gameplay de CrossfireX, un shooter free to play que llegará próximamente y de manera exclusiva a Xbox.

¿Lllegaste a sucumbir a los múltiples encantos de Genshin Impact? Si es así, te gustará saber que a partir del 1 de septiembre podrás hacerte con Aloy, un nuevo personaje. Y el casi cierre de la inauguración de la Gamescom 2021 ha llegado con Sifu, un beat’em up de lucha un tanto peculiar y bastante atractivo, del que hemos podido ver algo de gameplay, y que llegará el 22 de febrero del año que viene.

Era sabido que el cierre de la inauguración de la Gamescom 2021 lo protagonizaría Death Stranding Director’s Cut, y visto lo visto no me extraña en absoluto. Y es que la versión revisada y ampliada del juego trae nuevos elementos que harán mucho más cómodos los viajes (y que quienes jugaron el original se vayan a tirar de los pelos) como un jetpack para caídas controladas, una catapulta que te lanzará en la dirección deseada y un robot que podrá llevar tu carga, o incluso a ti si lo deseas. También encontraremos nuevas misiones, saltos de lo más espectaculares y carreras en circuitos. Sí, has leído bien.

Además, durante el evento se han anunciado los juegos ganadores de la Gamescom 2021, son los siguentes:

Mejor juego para Xbox: Halo Infinite

Mejor juego para Switch: Mario + Rabbids Sparks of Hope

Mejor juego para PC: Syberia: The World Before

Mejor juego para PlayStation 5: Elden Ring

