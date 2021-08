Google Maps: o compartes datos o tendrás funciones limitadas

Aunque hay gustos para todos, lo cierto es que Google Maps es, a día de hoy, el servicio de mapas más popular de cuantos existen. La función de mapas de Bing también es muy completa, y Waze (que también es propiedad de Google) tiene su punto fuerte en las funciones sociales. También hay otros servicios de pago, como el popular Coyote, que se especializan en los avisos de radares… en fin, la oferta es de lo más variada pero, al final, el servicio de Google es el que, de manera mayoritaria, se lleva el gato al agua.

También es cierto que parte de las funciones de Google Maps dependen del retorno de datos de los usuarios que están empleando la app en cada momento. Desde el estado del tráfico en tiempo real, hasta las funciones de cálculo de cuál es el mejor momento para llevar a cabo un desplazamiento (en base a la estimación de tráfico) dependen, de manera vital, de que los conductores decidan compartir información sobre su posición con Google.

Sin embargo, son muchos los usuarios que, de manera legítima, desean emplear Google Maps, pero no quieren compartir información sobre su ubicación y el uso que hacen del servicio. Claro, esto va en contra de los intereses de Google y, según podemos leer en MSPowerUser, parece que se han cansado de dar sin recibir nada a cambio y, en consecuencia, Google Maps limitará la información que ofrece a los usuarios que no compartan su ubicación en vivo.

Para este cambio, que por lo que podemos leer es inminente en Estados Unidos, la app de Google Maps está empezando a mostrar un mensaje en el que informa al usuario del modo en el que el servicio emplear la información de ubicación en tiempo real, y cómo ésta sirve para mejorar la calidad del servicio. El mensaje, aunque no se indique explícitamente, es una petición de consentimiento para poder acceder a esa información. Aunque no hemos podido probarlo, todo apunta a que, de no haberlo concedido previamente, entonces se abrirá un mensaje del sistema operativo en el que tendremos que autorizar el acceso de Google Maps a la ubicación.

Aquellos usuarios que no acepten compartir su ubicación, obtendrán en consecuencia una versión mucho más limitada de Google Maps, en la que, por ejemplo, no podremos ir recibiendo indicaciones en tiempo real. En su lugar, lo único que obtendremos es una lista estática con la ruta que debemos seguir para llegar a nuestro punto de destino, según dicho artículo. Parece que el quid pro quo consiste en información en tiempo real a cambio de información en tiempo real.

El cambio está previsto tanto para iOS como para Android y, aunque en principio se habla de su despliegue en Estados Unidos, lo más probable es que Google pretenda aplica este cambio de Google Maps de manera global. No obstante, habrá que comprobar cómo se ajusta a las normativas legales de cada región. Eso sí, recordemos que la compañía tampoco está obligada a ofrecer los servicios que da en la actualidad, por lo que parece que, en este punto, tiene la sartén por el mango. Y, si somos honestos, tiene sentido lo de dar a cambio de recibir.

¿Tendría sentido un Google Maps Pro, de pago y en el que se eliminara ese seguimiento y se ofrecieran otras funciones exclusivas? Yo pienso que sí, pero al menos de momento no parece encajar con el modelo de negocio común de Google, es decir, servicios a cambio de datos. Ahora bien, si el día de mañana se lo plantearan y lo que ofrecieran fuera interesante, y el coste fuera comedido, me parece que sería una interesante vía de monetización para el servicio de mapas más empleado en la actualidad.