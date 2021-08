Si hasta hace menos de una semana no había ninguna herramienta oficial de Microsoft para comprobar la compatibilidad con Windows 11 de nuestros sistemas, parece que tras la que pensamos que es la última adición de hardware compatible a la lista, ahora ha llegado el momento de facilitar el acceso a dicha información a todos los usuarios de Windows 10. Y es que el tiempo pasa muy rápido, y antes de que queramos darnos cuenta ya estamos en octubre, el mes en el que previsiblemente comenzará el despliegue del sistema operativo.

Así, si ayer mismo te contamos que PC Health Check ya está de vuelta (aunque de momento solo para insiders), hoy podemos leer en Windows Latest que dicha información se va a añadir también a Windows Update, la función de Windows 10 a la que accedes para ver las actualizaciones disponibles, y para decidir si deseas aplicarlas o no. Próximamente, además de dicha información, se te indicará si tu sistema es compatible con Windows 11 y, cabe imaginar, tras el lanzamiento del sistema operativo se te ofrecerá la posibilidad de actualizarte desde ahí.

De momento este apartado informativo solo se muestra a los insiders del canal de la versión preliminar de Windows, es decir, el único en el que todavía se mantienen versiones de desarrollo (aunque bastante avanzadas, eso sí) de Windows 1o. Recuerda que, como te contamos hace unos días, tanto el canal de desarrollo como el canal beta ya se encuentran en Windows 11. Así si, por ejemplo, quieres probar Sun Valley antes que la mayoría, deberás optar por el canal de versión preliminar, que es precisamente en el que se encuentra esta novedad de Windows Update.

En dicha información, a diferencia de lo que podemos ver con PC Health Check, no veremos la lista pormenorizada de las especificaciones técnicas, solo un mensaje que indica si cumplimos o no las condiciones necesarias para actualizar a Windows 11 y, eso sí, también un mensaje en el que se nos indica que algunas de las funciones con las que contamos en Windows 10 no estarán en Windows 11. Ya te contamos, hace algún tiempo, qué funciones son esas.

Microsoft se ha puesto a sí misma en una posición complicada, con los requisitos mínimos para la actualización a Windows 11. Tanto es así que, al final, ha tenido que dar marcha atrás y aceptar la instalación de Windows 11 en prácticamente cualquier PC, si bien será con algunas limitaciones que todavía no están del todo claras. No obstante, y es comprensible, su intención es que la actualización a través de Windows Update sea la vía mayoritaria de los usuarios para dar el salto.