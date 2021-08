Surface Go 3 ha aparecido en la base de datos de Geekbench y apunta lanzamiento en 2021 como una de las renovaciones de los dispositivos de marca propia Microsoft.

Ya sabes como anda el segmento del tablet. Apple manda por amplio margen en la gama alta y media con los iPad, y solo Samsung parece estar en disposición de competir en ese segmento con los Galaxy Tab. Para la gama de entrada sí hay más oferta, dominada por modelos Android de gama baja como los Fire de Amazon.

¿Y Windows? Poco, poquísimo. La aventura fallida de Microsoft con Nokia ha dejado a Windows fuera de la industria del móvil y también de la de tablets. Por supuesto, hay 2 en 1 magníficos de múltiples fabricantes comenzando por los Surface Pro de la misma Microsoft, pero son modelos que se encuadran en el grupo de portátiles por enfoque, características y precios. Los Surface Go son de lo poco (y bueno) que ofrece la industria en tablets con Windows.

Como pudimos comprobar en el análisis del Surface Go 2, el modelo de Microsoft ofrecerá la mejor experiencia posible que se puede conseguir. Su calidad de construcción y acabados es fantástica, cuenta con una webcam sobresaliente y una autonomía y rendimiento suficiente. Ligero y delgado, puede transportarse a cualquier parte y su pantalla es de gran nivel tanto en calidad de imagen como en respuesta de su digitalizador con soporte para lápices ópticos que incluye.

Surface Go 3

Sobre esa base, Microsoft lleva trabajando desde abril en una nueva versión, según los datos extraídos de Geekbench. Es una aplicación de referencia en benchmarks y suele adelantar lanzamiento de productos. Vemos dos nuevas versiones según procesador, un Intel Pentium Gold 6500Y y un Intel Core i3-10100Y.

El Pentium se instalaría en la configuración base del Surface Go 3 y ofrecería un aumento de rendimiento enorme frente a la anterior versión: un 62% en las pruebas con un solo núcleo y un 47% en multi-núcleo. El Core i3-10100Y no ofrecería tanto aumento de rendimiento, pero sería otro avance desde el Core m3-8100Y del Go 2.

El TDP de ambos se mantiene en unos contenidos 5 vatios y la gráfica integrada integrada mejora en frecuencia de trabajo y tecnologías. La versión base de este Surface Go 3 tendría 4 Gbytes de RAM, mientras que la versión superior tendría 8 Gbytes en formato LPDDR4.

Geekbench no informa del resto de características, pero a Microsoft no le costará demasiado mejorarlo, incluyendo una versión con 5G, porque ya te decimos que la versión actual es fantástica y la mejor compra para el que apueste por tablets Windows. Se espera lanzamiento este año, no sabemos si a tiempo de la vuelta al cole o para la temporada navideña.