iPhone 14: ¿Qué sabemos de momento?

Sí, sí, has leído bien, estoy hablando del iPhone 14 y no, no es que de repente haya pasado un año sin que te hayas dado cuenta. Dentro de seis días se producirá la presentación del iPhone 13, despejando así todas las dudas que tenemos sobre la nueva generación del smartphone de Apple. Sin embargo la máquina de los rumores y las filtraciones no para nunca. Así, hace ya algún tiempo que hemos empezado a escuchar rumores sobre su sucesor, y hoy esa lista se ha incrementado de manera sustancial.

Y es que el reputado filtrador Jon Prosser ha publicado, en su sitio web, un primer vistazo al iPhone 14, en base a unos renders, que nos cuentan algunos detalles interesantes sobre lo que podríamos estar a punto de descubrir el año que viene por estas fechas. Es importante, no obstante, tener en cuenta que estamos hablando de unos renders a más de un año vista, por lo que debemos tomarnos todo esto con un punto de escepticismo.

De los puntos que podemos extraer de esas imágenes, el que parece más probable de todos es que con el iPhone 14 el smartphone de Apple se despedirá definitivamente de la muesca. En su lugar, y coincidiendo con otro rumor que ya escuchamos hace unos días, los filtradores hablan de algo que reconozco que me sorprende mucho, y es que la cámara se ubicaría en una perforación de la pantalla. Y digo que me sorprende porque Face ID necesita de varios elementos, integrados todos ellos en el notch. ¿Qué ocurrirá con los mismos? Irán también a perforaciones en la pantalla? ¿Quizá sí que veamos el retorno de Touch ID?

Por otra parte, Prosser plantea que al menos uno de los modelos de iPhone 14 seguirá contando con conector Lightning. Claro, esto nos invita a pensar qué ocurrirá en Europa. Como ya te hemos comentado anteriormente, la Unión Europea quiere el conector único de carga, y si esto se aprueba antes de la llegada al mercado del iPhone 14, podría plantear una seria complicación para su distribución y venta en el viejo continente.

Se muestra un diseño renovado (tampoco es una sorpresa, con el 14 toca cambio de diseño), en el que se recuperan los botones de volumen redondos que ya vimos en los iPhone 4 y 5. Además, según esas mismas imágenes, la cámara principal se integraría por completo en la trasera del teléfono, sin sobresalir como ha hecho hasta ahora. Además, el cuerpo estaría construido en titanio.

Sin duda es pronto para empezar a hablar del iPhone 14, pero Prosser suele mostrarse acertado en bastantes de sus anuncios, por lo que anotamos todos estos puntos, a la espera de nuevas filtraciones que los confirmen o los desmientan.