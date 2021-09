Twitter inicia las pruebas de las comunidades

2021 está siendo un año trepidante para Twitter. Empezó por todo lo alto, con la expulsión de Donald Trump tras el intento de golpe de estado perpetrado en el Capitolio de Estados Unidos y la puesta en marcha de las pruebas de Birdwatch, su sistema de verificación de contenidos. Solo habíamos avanzado unas semanas de este 2021 y Twitter ya estaba en el centro del huracán, con parte de la comunidad celebrando la expulsión de Trump mientras que otros invocaban la libertad de expresión para criticar esta decisión.

A lo largo de los meses, y quizá porque este 2021 Twitter ha cumplido 15 años, la red social no ha dejado de sorprendernos con nuevas funciones. el super follow, los Spaces, las propinas, Twitter Blue, los Spaces de pago, la limitación de menciones, las respuestas limitadas, las reacciones… Nadie podrá acusar a los responsables de Twitter de haberse tomado 2021 con calma. Más bien al contrario, y probablemente debido a los problemas de 2020 (tanto los propios como los generales), este año han pisado el acelerador y apuntan a terminar 2021 con muchas más funciones de las que tenía al iniciarse.

Todavía quedan casi cuatro meses de 2021, y parece que el ritmo no cesa, ya que la compañía acaba de anunciar el lanzamiento, en pruebas, de las esperadas comunidades de Twitter. Una función que, además, se espera que más adelante se integre con los super follows, con el fin de permitir que los creadores puedan ofrecer espacios específicos para sus seguidores de pago, lo que dota de más valor la posibilidad de apoyar económicamente a los creadores.

let’s talk about how Communities will work (for now!)

behold, a thread 👇 (1/7)

— Twitter Communities (@JoinCommunities) September 8, 2021