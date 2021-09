iPhone 13: ya tenemos fecha, el 14 de septiembre

Se acabaron las dudas, ya sabemos cuándo se producirá la presentación del esperado iPhone 13. Tal y como ya veníamos anunciando desde hace mucho, Apple había puesto todo de su parte para evitar un retraso hasta octubre, como ocurrió el año pasado, y dada la falta de noticias al respecto, todo apuntaba a que ya estábamos cerca de la próxima keynote de Apple. Y tanto que así ha sido, pues los de Cupertino finalmente han confirmado que dentro de siete días, justo a estas horas, podremos finalmente salir de dudas con respecto al iPhone 13, y probablemente también sobre otros dispositivos.

A diferencia de lo que vimos el año pasado, parece que Apple no ha bautizado a este evento en su página web de eventos, en la que podemos leer lo siguiente:

«Apple Event

Watch the event on 9/14September 14th at 10 a.m. PDT.

View online at apple.com or on the Apple TV app.»

El año pasado, seguramente lo recordarás, los nombres de los eventos eran referencias veladas a lo que se iba a presentar. Por ejemplo, el de septiembre, Time Flies, tuvo como gran protagonista al Apple Watch. En este caso, ese genérico «Apple Event» no da pistas sobre lo que podemos esperar el martes que viene, por lo que solo la regularidad recuperada en el lanzamiento de sus smartphones, nos permite tener claro que el protagonista de este evento será el iPhone 13.

La invitación remitida a ciertos medios, por su parte, tiente como título «California Streaming», que a lo primero que me ha recordado es al inolvidable California Dreamin, de The Mamas and the Papas. Si tuviera alguna relación, podríamos pensar que el iPhone 13 compartirá protagonismo con la música. Por otra parte este 2021 se cumplen 45 años del Apple I. ¿Será acaso una presentación en la que, de la mano de los anuncios, se de un repaso a la historia de la compañía?

iPhone 13… ¿y qué más?

Evidentemente el evento basculará alrededor del iPhone 13, finalmente sabremos cuántos de los rumores y filtraciones de los últimos meses se confirman, y qué otros anuncios finalmente se han quedado por el camino. Desde los más probables, como la muesca más pequeña hasta los que más dudas generan, como la conectividad satelital, todos tienen actualmente visos de credibilidad, por lo que salvo una filtración masiva en los próximos días, tendremos que esperar al martes que viene a las 19.00 (hora peninsular española).

Ahora bien, no solo de iPhone 13 viven los de Cupertino, así que es buen momento para preguntarse qué nos espera. ¿Veremos la nueva generación de su reloj, el Apple Watch Series 7? Tiene sentido que Apple se plantee que iPhone y Apple Watch compartan presentación, pues la conexión entre ambos dispositivos es más que evidente. Por otra parte, también podemos pensar que la presentación marque también el debut de los AirPods 3, lo que de nuevo conecta con la posibilidad de que la música sea coprotagonista del evento.

Sea como fuere, el evento repetirá el formato al que ya nos hemos acostumbrado estos últimos dos años, es decir, sin asistentes y, con total probabilidad, grabado previamente, algo que ya se ha traducido en imprimir bastante ritmo a las presentaciones, haciendo que en algunos casos sea difícil seguir el ritmo de las mismas, cuando vienen cargadas de novedades. Pero no te preocupes, sea como fuere el martes que viene, y tan pronto como se produzcan los anuncios del iPhone 13 y los dispositivos y/o servicios que lo acompañen, te informaremos puntualmente sobre los mismos. Además, si deseas ver el evento, Apple lo ofrecerá en su página de eventos, así como a través de su canal de Youtube.

Más información: Apple