No es la primera vez que hablamos de una PS5 Pro, una consola que, en teoría, sería una renovación intergeneracional como lo fue, en su momento, PS4 Pro. Esto tiene implicaciones muy importantes que debemos tener claras desde el principio ya que, de lo contrario, podríamos cometer errores graves.

Al hablar de una renovación intergeneracional, PS5 Pro no introduciría ninguna novedad importante a nivel de hardware, y tampoco a nivel tecnológico. Simplemente sería una consola con mayor potencia bruta que PS5, lo que quiere decir que sería capaz de mover juegos a una resolución mayor, con una calidad gráfica superior y, probablemente, con un trazado de rayos de mayor calidad.

Tomando como punto de partida lo que vimos en PS4 Pro, podemos dar casi por seguro que PS5 Pro mantendrá el uso de un procesador Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos, aunque probablemente a una mayor frecuencia, lo que significa que no cabe esperar un importante aumento de los requisitos a nivel de CPU en los juegos multiplataforma que llegarán en los próximos años. Sin embargo, a nivel de GPU sí que podemos esperar una evolución mayor.

La fuente del rumor especula con la posibilidad de que PS5 Pro venga con una CPU y una GPU totalmente nuevas, pero personalmente me parece poco probable, ya que introducir dos componentes totalmente nuevos y con potencias muy dispares complicaría, y mucho, los desarrollos de juegos para dicha consola, y para PS5. Me inclino más a pensar en lo que os he dicho, que PS5 Pro montará una APU fabricada en un nodo más eficiente, probablemente de 6 nm o de 5 nm, y que vendrá con:

CPU Zen de 8 núcleos y 16 hilos a 4+ GHz.

Misma cantidad de memoria unificada, o quizá un poco más para liberar el sistema, como hizo PS4 Pro.

Una GPU mucho más potente, pero con las mismas tecnologías y la misma arquitectura base. De nuevo, tomando como ejemplos a PS4 y PS4 Pro, ambas utilizan una GPU GCN 2.0, aunque la primera viene en 28 nm y la segunda en 16 nm. Esta última tiene el doble de shaders.

PS5 Pro costará entre 600 y 700 dólares: ¿Podrá mover juegos en 8K?

Al menos según la fuente de la noticia, que cree que, además, que PS5 será presentada como un sistema para mover juegos en 4K y en 8K. Sé que más de uno de nuestros lectores ya se habrá llevado las manos a la cabeza, y es normal, puesto que PS5 fue promocionada como una consola que iba a estandarizar el 4K y el trazado de rayos, y al final no ha cumplido ninguna de esas dos promesas, de hecho ha quedado claro que no es una consola 4K.

Decir, por tanto, que PS5 Pro va a ser capaz de mover juegos actuales en 8K es pecar de optimista, aunque si introducimos el FSR de AMD en la ecuación podríamos matizar lo anterior, ya que gracias al reescalado la nueva consola de Sony podría llegar a ese nivel, como lo hizo en su momento PS4 Pro con el 4K, aunque en aquel caso se utilizó la tecnología «checkerboard rendering», que renderiza únicamente el 50% de la imagen y aplica, a esa base, un filtro de reconstrucción para extrapolar la apariencia de los píxeles que no se renderizaron.

Hasta ahora, la única técnica de reconstrucción y reescalado de la imagen que ha demostrado ser capaz de igualar, o de superar, el nivel que ofrece un juego en su resolución nativa ha sido el DLSS de segunda generación de NVIDIA, así que deberíamos controlar todo ese humo que ya está empezando a surgir alrededor de PS5 Pro y posicionarla, más bien, como una consola 4K. Su lanzamiento tendrá lugar, en teoría, entre 2023 y 2024.