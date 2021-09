Hace unos meses, cuando hablé del día de Jaime Altozano, mencioné, entre otros, a CdeCiencia como uno de los grandes divulgadores de YouTube, a lo que acertadamente un lector respondió en los comentarios indicando que su responsable, Martí Montferrer, se había visto forzado a dejar YouTube como consecuencia de la enorme ansiedad que le generaba la plataforma. Y es que olvidé mencionar algo: mi profunda esperanza de que, con el paso del tiempo, fuera capaz de recomponerse y volver. Y ayer, y por sorpresa, lo hizo, y lo hizo con uno de los mejores vídeos que he visto en su canal.

Fue el pasado 14 de enero, un día particularmente triste para la divulgación, cuando Martí publicó «Me voy» en CdeCiencia, un vídeo de algo más de media hora en el que, sin tapujos, el joven creador explicaba cómo habían sido sus últimos meses, y en base a su retrato, fueron particularmente duros. Principalmente por los cambios de YouTube en el algoritmo que emplea para elegir qué vídeos mostrar a los usuarios. Un cambio que Martí resume hablando de depresión, ansiedad y dependencia adictiva, un cuadro de trastornos que hace difícil imaginar cómo fueron esos días, pero sencillo ponerse en sus zapatos e imaginar el sufrimiento.

Los cambios de algoritmo, no lo dudo, son bienintencionados, pienso que YouTube solo pretende que disfrutemos más del contenido cuando accedemos al servicio. El problema es que, en muchas ocasiones, la inteligencia artificial de la red neural no termina de afinar, y en ocasiones incluso deja de mostrar contenido de creadores a los que ves habitualmente, y en su lugar te muestra el de canales que no conoces. Esto es lo que afectó tanto a CdeCiencia la segunda mitad del año pasado.

Si eres usuario de YouTube, seguramente a ti también te haya ocurrido si empleas habitualmente las recomendaciones. De repente deja de recomendarte unos canales y pasa a mostrarte otros, lo que en algunas ocasiones te ayuda a descubrir algún canal nuevo, pero las más de las veces solo llena tu feed de vídeos que no te despiertan interés alguno. Y si quieres recuperar los últimos vídeos de alguno de los creadores que te gustan, como CdeCiencia, tienes que permanecer atento a su propio feed o a sus redes sociales para que no se te escapen. Y el problema es que si sigues a muchos, incluso así es posible que te pierdas vídeos.

En mi caso me ha pasado con CdeCiencia, con Jaime Altozano, con Derivando, con Alvinsch, con Un Mundo Inmenso… la lista es interminable, y creo que esto es un error para YouTube, que no solo afecta negativamente a los creadores, creo que también es malo para la plataforma, pues estimula el consumo casual, sí, pero reduce el engagement, pues es encontrar habitualmente a los creadores que más te gustan lo que hace que te sientas, de algún modo, más apegado a la plataforma.

Y este sistema, además, es el responsable de que las visualizaciones de muchos youtubers caigan a plomo en determinadas ocasiones. Por ejemplo, en la despedida temporal de CdeCiencia, Martí mencionaba que su caída del 50% en cuestión de semanas. Además, en ese mismo vídeo contaba que otros compañeros creadores, como Albinsch, DotCSV o El Robot de Platón experimentaron caídas similares o incluso mayores. Unas caídas que tienen, evidentemente, una repercusión económica, pero que inevitablemente también afectan en el plano anímico, y hacen que se disparen preguntas que, con distintas perspectivas, circulan alrededor del «¿Qué estoy haciendo mal?».

El mayor patrimonio de YouTube son sus creadores, sin ellos no tendría contenidos que servir, y es gracias a los contenidos de los mismos que se ha convertido en el gigante que es hoy en día. Estoy convencido de que son conscientes de ello, pero creo que en ocasiones aplican cambios sin tener en cuenta las consecuencias de estos pueden tener precisamente para esos creadores como CdeCiencia, a los que debe gran parte de su éxito y vigencia.



Sea como fuere, hoy es un día de celebración. El retorno de Martí con CdeCiencia a YouTube es una noticia sensacional, y una muestra de que muchas veces hay luz al final del túnel. Y en este caso me ocurre lo mismo que con Jaime Altozano, reconozco que no soy imparcial, y en ambos casos coincide que tengo la suerte de poder apoyarlos en Patreon desde hace más de dos años.

Sin embargo eso no me evita ser objetivo, a la hora de reconocer lo que canales como el suyo aportan a una plataforma con el alcance que tiene YouTube, pues han convertido la ciencia en algo atractivo para muchas personas, bastantes de ellas muy jóvenes, a las que no les atraía hasta el momento. Hacer la ciencia (y otras muchas materias) atractivas e interesantes no es sencillo, y merece ser reconocido, valorado y agradecido.

Necesitamos más Martís, y más Jaimes, y más Aldos, y más Sandras, y más Patricias… pero sobre todo, necesitamos que los que ya tenemos sean cuidados por la plataforma de la que dependen, sí, pero que también depende de ellos. CdeCiencia es solo un ejemplo, pero un ejemplo importante, de lo que ocurre cuando la plataforma se olvida del creador, y es algo que no se puede repetir.