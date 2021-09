Los Chromebook se han convertido en los equipos con Linux más populares del mercado de PC, aun cuando el Linux que llevan, Chrome OS, no sea considerado como tal, sino un sistema tipo Android en el que lo que menos importa es el núcleo, o que el software que ejecuta sea de código abierto, aunque lo es en una gran porcentaje.

Sea como fuere, los Chromebook son cada vez más populares, además, entre públicos de conocimientos muy dispares, si bien por el enfoque del sistema pueda parecer que van dirigidos únicamente a un tipo de usuario básico. No es así, y de hecho son muchos los usuarios que gustan de cacharrerar e instalares sistemas alternativos, por lo general otros Linux.

Para propios y extraños, no obstante, Google ofrece un sistema de recuperación que cualquier usuario puede tener a buen resguardo, por ejemplo en una memoria USB listo para utilizar en el caso de que Chrome OS tenga algún problema y no arranque. Teniendo en cuenta además que por su naturaleza de sistema en la nube las copias de seguridad son un de facto si se usa como se debe usar, restaurar el sistema es un mero trámite.

Sin embargo, precisamente por ese carácter tan básico de Chrome OS, y también porque el Chromebook puede ser un equipo único en muchos casos, Google está preparando un modo de restaurar el sistema ya integrado en el almacenamiento del propio dispositivo, tal y como ocurre en portátiles Windows y Mac. ¿Por qué no estaba antes, siendo este un método estándar? Por ahorrar espacio de almacenamiento, se entiende.

Es cierto que de un tiempo a esta parte los Chromebook han empezado a ofrecer un mayor espacio en disco, así como han mejorado las herramienmtas que trabajan en local para sacarle un mayor partido, pero tampoco es que ese sea uno de los puntos fuertes de ningún Chromebook. Ahora bien, el nuevo método de recuperación del sistema tampoco va a funcionar al uso.

Según explica Google en uno de los últimos cambios integrados en el código fuente de Chromium OS, la base libre sobre la que se desarrolla Chrome OS, en caso de problemas y de no poder iniciar sesión con normalidad, el equipo hará uso de un mininúcleo que ejecutará las labores necesarias para conectarse a Internet y descargar e instalar una copia del sistema.

No es el método más refinado del mundo y todavía no se sabe bien cómo funcionará en la práctica y hasta qué punto será efectivo recuperando el sistema y no simplemente reinstalándolo, pero es sin duda un paso que agradecerán los usuarios de Chrome OS sin conocimientos precisos que se topen con un problema de los que solo se puede solucionar remangándose.