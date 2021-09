No falta más que unas semanas para que Google lance Android 12, la nueva versión del sistema operativo más popular del segmento móvil y de entre las muchas novedades que trae consigo, el rediseño protagonizado por Material You es sin duda la que primero salta a la vista.

¿Te acuerdas cuando el iPhone era el modelo de diseño a seguir en todo? Ha llovido mucho desde entonces y tanto por fuera como por dentro, los móviles Android se le han puesto a la altura, cuando no superado en diversos aspectos a los terminales de Apple. Todavía hay batalla en la experiencia de uso final, lo que depende en gran parte del modelo concreto que se utilice como ejemplo, pero las diferencias en cuanto a diseño se han ido invirtiendo en los últimos años.

El movimiento indispensable para que todo haya cambiado tanto lo dio Google con el desarrollo de Material Design, unas líneas de diseño que se han extendido más allá de Android, envolviendo todos los productos del gigante de Internet, si bien es en el sistema móvil donde se han mantenido al mejor nivel y, por lo general, a la vanguardia. Material You es su evolución y, como decimos, será una parte muy importante de Android 12. ¿Tu teléfono recibirá Android 12?



Es más que posible que incluso aunque tengas un móvil relativamente reciente, nunca llegue a recalar en él Android 12, todo a causa de las nefastas políticas de actualización (este es uno de los aspectos donde Apple sigue dando lecciones) que se gastan prácticamente todos los fabricantes de dispositivos con Android, véase como muestra los planes de Xiaomi a este respecto. Y este es un problema con implicaciones más graves que recibir Material You.

Por otro lado, aunque tu móvil acabe actualizándose a Android 12, nada te garantiza tampoco que llegues a probar Material You tal y como Google lo ha desarrollado, porque hay fabricantes que extienden su capa de personalización sobre el sistema y pueden terminar cargándose la experiencia de un plumazo. Solo con un Android 12 tipo de fábrica (el de los Pixel o los Moto G, por poner dos ejemplos) catarás Material You en su plenitud.

Sin embargo, te llegue o no Android 12, Material You sí lo hará, en parte, en las principales aplicaciones de Google para Android. De hecho, ya te habrá llegado, aunque quizás aún no te has dado cuenta; pero las últimas actualizaciones de apps como Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Keep y muchas otras, Material You canta por soleares. ¿Te gustaría verlo? ¡Coge el móvil y míralo!

Material You

A grandes rasgos, Material You es una evolución de Material Design sutil en las aplicaciones, pero más contundente en los widgets, y donde más destacará su introducción en un Android 12 tipo de fábrica porque ese respeta el estilo de Google por defecto, y porque hará uso de la nueva función de color dinámico por la que el acento de colores en las aplicaciones será determinado por el de la imagen que se tenga puesta como fondo de pantalla.

A continuación puedes ver una comparación entre el actual Material, Material You y Material You con color dinámico.

Gmail

Google Calendar

Google Drive

Google Keep