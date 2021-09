Que no se diga que faltan los motivos para celebrar lo que sea cuando sea: Steam Next Fest de Valve toma forma y te invita a pasarte entre el 1 y el 7 de octubre que viene para ver «cientos de demos y un montón de retransmisiones en directo».

«Anunciamos el Steam Next Fest, una celebración de varios días de los juegos que se van a lanzar próximamente. Explora y prueba las demos de cientos de juegos, ve las retransmisiones de desarrolladores y chatea con los equipos sobre sus juegos en proceso de preparación, que están por llegar a Steam», explica la compañía en el sitio del evento.

Y poco más podemos añadir nosotros acerca de este Steam Next Fest, porque si el nombre del evento es conciso, la descripción del mismo facilitada por Valve no lo es menos: ¿eres un fan de los videojuegos y te gustaría hincarle el diente -aunque sea un poco- a alguno de los títulos que se lanzarán en las próximas fechas? En ese caso, Steam Next Fest te gustará.

Pero, ojo, porque Steam Next Fest no es un evento dirigido en exclusiva a los jugadores: también los desarrolladores están invitados a participar, o más bien lo estaban, pues la convocatoria para presentar un demo se cerró el pasado 15 de agosto. Sea como fuere, Valve ya informó por otras vías a los interesados en utilizar esta cita para promocionar sus creaciones.

¿Qué juegos se espera que se dejen ver en Steam Next Fest? Valve dice que serán cientos, sin especificar, pero en el vídeo promocional del evento se adelantan unos cuantos: Airhead, Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy, ANNO: Mutatione, Mahokenshi, Starship Troopers— Terran Command, Life of Delta… El grueso son títulos indie, como no podía ser de otra manera, pero es probable que haya de todo un poco.

Recuerda: Steam Next Fest se celebrará del 1 al 7 de octubre. Si te interesa y crees que se te puede olvidar, inscribiéndote en Steam el sistema te mandará un recordatorio.

Steam Next Fest es la continuación del mismo festival celebrado en junio y con el que Valve intenta tapar un poco el agujero provocado por la pandemia de coronavirus en este tipo de eventos. Si te apetece ver o recordar cómo fue el anterior, puedes encontrar una serie de vídeos de resumen en el canal de Steam en YouTube.