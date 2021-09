Estos son los móviles de Xiaomi (y familia) que no recibirán Android 12

Como seguramente sabrás, Android 12 está al caer y son muchos los fabricantes que ya están probando la nueva versión del sistema en los dispositivos que tienen previsto actualizar. También Xiaomi, sí. De hecho, hace poco que se han desvelado los planes de la compañía china al respecto, que es de todo menos una cualquier.

Sin ir más lejos, Xiaomi ha marcado este 2021 un par de hitos relevantes, convirtiéndose primero en el segundo mayor proveedor de dispositivos móviles mundial tras superar a Apple, así como adelantando a la mismísima Samsung en el mercado móvil europeo. ¿Cómo lo ha hecho? Perfeccionando la receta china y ofreciendo productos de calidad, además de económicos.

Por lo tanto, es probable que muchos de nuestros lectores tengan un teléfono de Xiaomi, y quien dice Xiaomi, dice algún modelo de alguna de sus filiales que tan bien se están posicionando en el mercado, incluyendo a Redmi o a POCO, ya que todas quedan bajo el amparo de la marca china en lo que a actualizaciones de software se refiere.

¿Tienes un móvil de Xiaomi, Redmi o POCO y quieres saber si recibirá Android 12? En realidad, es más sencillo listar los modelos que no recibirán la nueva versión del sistema operativo de Google, MIUI mediante, que los que no lo harán… Si bien no por ello quienes tengan uno de estos modelos y se queden sin actualización se van a alegrar, habida cuenta de que los hay bastante recientes.

Ya sea que te interese conocer si tu teléfono Xiaomi, Redmi o POCO va a recibir o no Android 12, lo tienes en la siguiente imagen, cortesía de la comunidad de Xiaomi en Telegram.

Como ves, hay modelos de Xiaomi para los que ya se está probando internamente Android 12, otros en los que se está probando en modo de beta cerrada, así como hay modelos de Xiaomi, Redmi y POCO cuya actualización a Android 12 está confirmada… Y los hay que, al contrario, está confirmado que no tendrán Android 12. Son los siguientes:

Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro

Xiaomi CC9, CC9 Meitu

Redmi K20, K20 Pro, K20 Premium

Redmi Note 8, Note 8T, Note 8 Pro

Redmi 9, 9A, 9 AT, 9i, 9C, 9 Prime

Redmi Note 9, 10X 4G

POCO C3

POCO M2, M2 Reloaded

Cabe señalar que el soporte de Xiaomi, Redmi o POCO no es el mismo para todos los modelos que lanzan, lo cual no debería de ser así, aunque lo es y, por supuesto, el precio es un condicionante decisivo. ¿Perderá Xiaomi y cía el favor ganado en los últimos años por estas prácticas?