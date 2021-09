HP Envy 34 AIO: Un «Todo en uno» para todo

La llegada de Windows 11 en inminente, y la presentación de equipos como el HP Envy 34 AIO son la muestra de que los fabricantes ya han hecho los deberes y, en consecuencia, ya empezamos a ver los primeros ordenadores diseñados específicamente para el nuevo sistema operativo de los de Redmond. Y al menos en lo referido a esta propuesta de HP, podemos afirmar que la industria parece estar tan interesada en Windows 11 como también lo están un gran número de usuarios.

El HP Envy 34 AIO es, como su propio nombre nos cuenta, un ordenador «Todo en uno» (All in one) con una espectacular pantalla IPS de 34 pulgadas con resolución 5K (5.120 x 2.160 píxeles) en una proporción de aspecto 21:9, con un brillo de 500 nits y cobertura del 98% del espacio de color DCI-P3. Además, la pantalla ha sido especialmente diseñada para sacarle el máximo partido a los Snap Layouts, una de las novedades de Windows 11 que permite componer visualizaciones de varios elementos en pantalla, y abrirlas rápida y cómodamente.

En cuanto a su interior, no han querido quedarse cortos (y desde luego que no lo han hecho), y en consecuencia encontraremos un procesador Intel Core-i9 de undécima generación acompañado de un adaptador gráfico NVIDIA GeForce RTX 3080 Max Q. Esto hace del HP Envy 34 AIO el primer AIO equipado con un adaptador gráfico GeForce RTX 3080. Y me parece una excelente elección, puesto que con una pantalla de ese tamaño y resolución, sin duda el sistema le sacará todo el partido a la tecnología DLSS. Este conjunto se apoyará en 32 gigabytes de RAM y almacenamiento NVMe.

Para complementar la calidad de imagen, el HP Envy 34 AIO cuenta con dos altavoces Bang & Olufsen, integrados en el sistema de una manera muy discreta, a diferencia de modelos anteriores, en los que el sistema de sonido era claramente visible en la parte inferior del ordenador, bajo la pantalla. Esto le da un toque de diseño extra que, además, hace que sea más difícil distinguir si lo que estamos viendo es realmente un ordenador completo o, por el contrario, es solo un monitor.

En lo referido a conectividad, cuenta con dos puertos USB (Thunderbolt 4) tipo C y un puerto de salida HDMI, y como complementos muy interesantes, el HP Envy 34 AIO cuenta con una webcam, pero ésta no está integrada en el chasis del PC. En su lugar, es un elemento desmontable y que puede ser colocado en diversas ubicaciones del borde de la pantalla, para ajustarla a la orientación que deseemos. Y también cuenta con una base de carga por inducción en el soporte, por lo que podrás emplear esa parte del ordenador para cargar el smartphone.

Todavía no sabemos qué precio tendrá el HP Envy 34 AIO en Europa, pero ya ha sido anunciado en Estados Unidos, donde saldrá a la venta en octubre, con un precio que partirá de los 1.999 dólares.

Más información: HP