El tema de las actualizaciones en Windows 11 se ha mantenido, sin duda, como una de las claves más importantes a la hora de hablar de dicho sistema operativo. Los que nos leéis a diario ya sabéis que Microsoft está trabajando para mejorar algunos aspectos que fueron ampliamente criticados en Windows 10, y hoy, a tan solo una semana de su lanzamiento, queremos compartir con vosotros los puntos más relevantes para que tengáis claro qué podéis esperar en este sentido.

Windows 11 seguirá, en muchos aspectos, el mismo esquema que Windows 10. Esto quiere decir que Microsoft seguirá liberando diferentes tipos de actualizaciones, con objetivos distintos y con ciclos de lanzamiento dispares. Así, las actualizaciones acumulativas de seguridad y de correcciones de errores, que tienen un ciclo mensual, se mantendrán como uno de los pilares centrales de dicho sistema operativo, y lo mismo ocurrirá con las actualizaciones que introducirán nuevas funciones y otras mejoras, aunque estas pasarán a adoptar un ciclo anual.

Con la llegada de Windows 11 podremos decir, por fin, adiós al cuestionado programa de actualizaciones semestrales que vimos en Windows 10. Esto significa que dicho sistema operativo solo recibirá una actualización anual que elevará su versión, introducirá nuevas características y mejoras diversas, y ampliará, además, el soporte. Esto debería tener un impacto positivo tanto para Microsoft como para el usuario, ya que la primera tendrá más tiempo para planear, desarrollar y probar cada actualización anual, y esta debería llegar bien pulida y madurada al usuario.

Las actualizaciones anuales de Windows 11 pesarán menos, y serán más eficaces

El modelo de actualizaciones anuales me parece mucho más acertado que el modelo semestral actual, eso lo tengo muy claro, pero esa no es la única novedad importante que Microsoft ha confirmado en Windows 11. El gigante de Redmond ha dicho que Windows Update recibirá mejoras muy marcadas que afectarán tanto a los motores de búsqueda de actualizaciones como a la gestión de las mismas. Así, cuando se identifique un nuevo parche como disponible, se comparará este con el que ya tenemos instalado, y el sistema actuará en función del resultado de dicha comparativa.

En Windows 11, Windows Update solo descargará los archivos necesarios del servidor, y gracias a este enfoque será posible reducir el tamaño de las actualizaciones hasta en un 40%. Con estos cambios, Microsoft tiene un objetivo muy claro, minimizar el impacto que las actualizaciones tienen en los usuarios, tanto en lo que respecta a los periodos de inactividad que generan como en los posibles problemas que pueden llegar a dar. Como cabía imaginar, en este sentido «horas activas» tendrá un papel importante, y vendrá activado por defecto.

Las actualizaciones acumulativas mensuales se descargarán de forma directa aprovechando los periodos de inactividad del usuario, y se completarán siguiendo un proceso «impecable, sin fisuras». No debemos esperar que el proceso sea, en general, mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados a ver en Windows 10, de hecho seguirá siendo necesario reiniciar el equipo para poder completarlo, pero la gestión de las actualización, su implementación y la calidad de las mismas sí que deberían marcar un paso adelante frente a Windows 10.

Os recuerdo que Windows 11 llegará oficialmente el 5 de octubre, y que para poder instalarlo no será necesario cumplir con los requisitos mínimos que listó Microsoft en su momento. Sin embargo, la compañía de Redmond ha sido muy clara sobre este tema, y ha dicho que no se hace responsable de lo que pase. Puede que, al final, Windows 11 acabe funcionando sin problemas en PCs que no cumplan todos los requisitos, pero francamente, yo preferiría esperar si tuviera un equipo en esas condiciones y quisiera actualizar. Mejor ver primero cómo se comporta, y tomar la decisión después, minimizando así cualquier riesgo.