Si estás interesado en instalar Windows 11, ya sabrás que la nueva versión del sistema operativo de Microsoft está al caer -a partir del próximo 5 de octubre, en semana y media- y si ha dado de hablar por algo, además de por su seudoretoque al escritorio, ha sido por los cambiantes requisitos técnicos. «¿Podré instalar Windows 11 en mi PC?», se preguntan muchos usuarios. Y la respuesta definitiva es que sí.

Eso es al menos lo que se extrae de lo que publican en The Verge, a razón de la historia personal de uno de sus redactores con la última actualización recibida por Windows 11. Te informábamos de ello ayer mismo: la versión preliminar de Windows 11 ya está disponible, por lo que todos aquellos usuarios que permanecían en una previa, han podido dar el salto. La siguiente actualización en aparecer, se supone, será la estable.

En esa situación se encontraba el mencionado redactor de The Verge: había podido instalar Windows 11 y llevaba usándolo un tiempo sin mayores problemas, a pesar de que PC Health Check no validaba el equipo como plenamente compatible con el sistema. También te hablamos de esta utilidad hace unos días, y es que por fin PC Health Check está al alcance de todos los usuarios, después de haber desaparecido durante un tiempo y estar otro tanto solo disponible para los participantes en el programa Insider de Windows.

Pues bien, PC Health Check no le daba el ok al equipo del redactor de The Verge: «La nueva aplicación PC Health Check sigue siendo engañosa porque sugiere que mi PC de juegos de escritorio, un Core i7 de séptima generación perfectamente buena no está lista para Windows 11, a pesar de que ya instalé Windows 11 y la estoy ejecutando sin problemas», explica. El único requisito que incumplía, de hecho, es el del procesador, ya que según PC Health Check «en estos momentos» no está soportado.

Tendrás que aceptar un descargo de responsabilidad para instalar Windows 11

Si la historia te suena, estás en lo cierto, porque lo de que Windows 11 podrá instalarse en cualquier PC viene de hace casi un mes y se refiere en gran medida al tema con los procesadores, y es que como es evidente, que una modelo de CPU como el que se indica no esté aprobado por Microsoft para Windows 11, no significa que tenga por qué dar algún problema.

Así, la postura del gigante del software es la de denegar determinadas actualizaciones, incluyendo actualizaciones de seguridad, de acuerdo al hardware que detecte el sistema. Pero no es la única sorpresa que nos tenía reservada Microsoft: también tendrás que aceptar un descargo de responsabilidad para instalar Windows 11, por el cual tú y solo tú te harás cargo de cualquier problema que surja a causa de incompatibilidades entre software y hardware.

O lo que es lo mismo:

«Este PC no cumple con los requisitos mínimos del sistema para ejecutar Windows 11 -estos requisitos ayudan a garantizar una experiencia más confiable y de mayor calidad. No se recomienda instalar Wndows 11 en este PC ya que puede provocar problemas de compatibilidad. Si continúa con la instalación de Windows 11, su PC ya no tendrá soporte ni derecho a recibir actualizaciones. Los daños de su PC debidos a la falta de compatibilidad no están cubiertos por la garantía del fabricante. Al seleccionar Aceptar, reconoce haber leído y comprendido esta declaración.»

Lo cual, dicho con otras palabras, significa que aunque tu PC no cumpla con los requisitos, podrás instalar Windows 11, pero no podrás actualizarlo y no solo tendrás que enfrentarte tú solo con los problemas que surjan sino que perderás hasta la garantía de tu equipo en el caso de que sucedieran. Toma Windows 11.