Gracias a una filtración tenemos el precio de los Pixel 6 y Pixel 6 Pro en Europa, y no, en esta ocasión la información no proviene de un rumor o de una fuente anónima, sino que tiene su origen en una «conocida teleoperadora europea». No ha trascendido el nombre de la misma por razones evidentes, pero la fuente que recoge toda esta información tiene una credibilidad notable, y la verdad es que al final todo encaja bastante bien.

Además del precio de los Pixel 6 y Pixel 6 Pro, esta información recoge algunos detalles interesantes relacionados con el color y la fecha de lanzamiento. Hay muchas cosas que contar, pero antes de entrar en materia vamos a recordar las posibles especificaciones técnicas que tendrán ambos smartphones, ya que esto nos proporciona una base totalmente necesaria sobre la que podremos valorar si ese posible precio, que veremos después, es razonable o excesivo.

Posibles especificaciones del Pixel 6

Pantalla de 6,4 pulgadas de tipo AMOLED con tasa de refresco de 90 Hz, resolución de 2.340 x 1.080 píxeles.

SoC Google Tensor en 5 nm, equipado con una CPU de ocho núcleos y GPU desconocida. Tendrá hardware especializado en fotografía potenciada por IA.

8 GB de RAM.

128 GB-256 GB-512 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara trasera de 50 MP, lente secundaria de 12 MP trabajando como gran angular.

Cámara frontal de 12 MP.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Android 12 como sistema operativo.

Construido en aluminio y cristal.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

Medidas: 160,4 x 75,1 x 8,2 mm.

Posibles especificaciones del Pixel 6 Pro

Pantalla de 6,71 pulgadas curvada de tipo AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz, resolución de 3.120 x 1.440 píxeles.

SoC Google Tensor en 5 nm, equipado con una CPU de ocho núcleos y GPU desconocida. Tendrá hardware especializado en fotografía potenciada por IA.

12 GB de RAM.

128 GB-256 GB-512 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara trasera de 50 MP, lente secundaria de 12 MP trabajando como gran angular y otra lente adicional de 48 MP trabajando como teleobjetivo (zoom óptico 4x).

Cámara frontal de 12 MP.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Android 12 como sistema operativo.

Construido en aluminio y cristal.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

Medidas: 163,9 x 75,8 x 8,9 mm.

Precio de los Pixel 6 y Pixel 6 Pro

Como podemos apreciar por del desglose de especificaciones que os hemos dado, los Pixel 6 y Pixel 6 Pro cubrirán de forma directa la gama alta, y competirán con los smartphones más avanzados de Samsung, Apple y otros gigantes del sector. Está por ver, eso sí, si el SoC Google Tensor es capaz de ofrecer el mismo nivel de rendimiento bruto que un Snapdragon 888. Francamente, lo veo poco probable, pero esa posible carencia debería verse compensada por el potencial de dicho chip en tareas de IA aplicada a la fotografía.

En cuanto a la calidad de construcción, todo parece indicar que Google utilizará materiales premium en sus nuevos terminales. El precio de los Pixel 6 y Pixel 6 Pro en Europa será de 649 euros y 899 euros, respectivamente, dos cifras que me parecen bastante razonables teniendo en cuenta esos dos listados de especificaciones que hemos dado anteriormente. También creo que la diferencia de precio entre el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro está justificada, ya que el segundo tiene una pantalla más grande, con mayor resolución y una tasa de refresco más elevada, así como más RAM y una configuración de cámara superior.

Ya conocemos el precio de los Pixel 6 y Pixel 6 Pro, ¿pero qué hay de su fecha de lanzamiento? Esta nueva información sigue las filtraciones que habíamos visto anteriormente, y asegura que Google presentará ambos terminales el 19 de octubre, aunque no estarán disponibles para compra directa hasta el 28 de ese mismo mes. En resumen, nos vamos a finales del mes que viene, como estaba previsto.

Terminamos con un postre «colorido». Según todas las fuentes que he podido consultar hasta el momento, los Pixel 6 y Pixel 6 Pro estarán disponibles en color negro, blanco, verde, rosa y dorado, pero no se descarta que Google pueda sorprendernos con otros colores.