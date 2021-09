Es oficial, la compañía estadounidense ha entrado en el mercado de los monitores gaming con el nuevo Corsair XENEON 32QHD165, un modelo que se sitúa en una posición muy interesante gracias a su buen nivel de prestaciones, y que consigue lo que parecía imposible, innovar en términos de diseño, gracias a la introducción de una peana frontal que juega un importante papel tanto a nivel funcional como estético.

Profundizando en su diseño, vemos que el Corsair XENEON 32QHD165 parte de un enfoque marcadamente minimalista y discreto, donde destacan unos bordes muy contenidos y un pie de apoyo de doble pata, acompañado, como anticipamos, de una peana frontal que le aporta una mayor estabilidad y que le da, al mismo tiempo, un toque de distinción. La peana está terminada en un color plateado que contrasta con el negro del monitor, tiene unas líneas marcadamente angulosas, e integra la marca Corsair en la parte central.

La parte trasera mantiene la sobriedad del conjunto, ya que no incluye ningún tipo de iluminación LED RGB. En la parte superior, justo en el centro, se ubica el logotipo de Corsair en un color negro brillante que contrasta con el acabado mate del conjunto. También tenemos el brazo de apoyo, que incluye una sección especial con sujeciones para la gestión del cableado. Y hablando del cableado, las conexiones del Corsair XENEON 32QHD165 están presentes en la parte inferior de la protuberancia trasera, y en total encontraremos un jack de 3,5 mm, dos salidas HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, dos USB Type-C compatibles con DisplayPort 1.4 y dos USB Type A 3.0.

Especificaciones y precio del Corsair XENEON 32QHD165

Ya os hemos adelantado el abanico de conexiones que ofrece el Corsair XENEON 32QHD165, pero todavía tenemos otros detalles técnicos importantes que descubrir, así que, sin más dilación, vamos a ello:

Panel «Fast IPS» de 32 pulgadas con un tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT, 3 ms GtG).

Fabricado en aluminio.

Resolución de 2.560 x 1.440 píxeles. Reproduce un 98% del espacio de color DCI-P3, un 100% del espacio de color AdobeRGB y un 100% del espacio de color sRGB.

Tasa de refresco de 165 Hz.

Brillo máximo de 440 nits.

Certificación HDR400.

Contraste: 1.000:1.

Color de 8 bits (16,7 millones de colores).

Ángulos de visión de 178 grados.

Soporta AMD FreeSync Premium y es compatible con G-Sync.

Regulable en altura, giro e inclinación.

Integración total en iCUE, y también con el Stream Deck y el iCUE Nexus.

Medidas: 732 x 607 x 316 mm.

Peso: 9,5 kilogramos.

Bien, ya tenemos sus especificaciones sobre el papel, ¿pero qué suponen para el usuario? Lo primero que debemos destacar del Corsair XENEON 32QHD165 es que su panel «Fast IPS» garantiza unos ángulos de visión perfectos en 178 grados, y sin que el usuario tenga que renunciar a unos excelentes tiempos de respuesta. En efecto, podrás disfrutar de lo mejor de los paneles IPS, y de unos tiempos de respuesta que anteriormente solo eran posibles en paneles TN.

Por otro lado, la resolución de pantalla, y el tamaño de la misma, nos dejan una relación más equilibrada de lo que parece, os lo dice alguien que pronto cumplirá dos años utilizando un monitor de 31,5 pulgadas con resolución QHD. La tasa de refresco de 165 Hz, unida al soporte de AMD FreeSync Premium y G-Sync son toda una garantía para cualquier «gamer», ya que significa que podrás disfrutar de una fluidez total en juegos, sin los clásicos problemas de «stuttering» y de «tearing» con independencia de si utilizas una tarjeta gráfica Radeon RX o una GeForce GTX-RTX.

De nuevo os puedo hablar de mi experiencia personal en ese sentido, y os confirmo que pasar de un monitor estándar con panel IPS a uno con G-Sync ha sido de las mejores decisiones que he tomado. La diferencia es enorme, y la experiencia con todos los juegos mejora de una manera tan grande que una vez que das el salto es imposible volver atrás.

En cuanto a la reproducción de los diferentes espacios de color, el Corsair XENEON 32QHD165 raya a un buen nivel, tanto que no solo nos permitirá disfrutar de unos colores ricos y vivos en nuestros juegos favoritos, sino que además es una opción viable para unificar trabajo y ocio. En efecto, con esto quiero decir que si trabajas con aplicaciones como Adobe Photoshop, After Effects y DaVinci Resolve y buscas un monitor para gaming y para trabajo, el Corsair XENEON 32QHD165 es una opción a tener en cuenta. No podemos olvidarnos, además, de su certificación HDR400, que es toda una garantía para mejorar el realismo en escenas con un claroscuro muy marcado.

Como cabía esperar, la integración con iCUE es total. A través de esta aplicación podemos configurar diferentes ajustes del monitor, y su integración con el Stream Deck y con el iCUE Nexus representa un importante valor añadido si ya tenemos ambos periféricos. El Corsair XENEON 32QHD165 ya está disponible en el mercado español con un precio de 799 euros.